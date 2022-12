Gisele Bündchen compartilha fotos de viagem com os filhos ao RS

Gisele Bündchen compartilhou nesta terça-feira, 27, diversas fotos de sua viagem ao Rio Grande do Sul com os filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.

Esta é a primeira vez da modelo em seu estado natal desde a separação de Tom Brady, em outubro de 2022. Eles foram casados por 13 anos.

Nas imagens publicadas por Gisele, é possível ver que ela e os filhos, frutos do relacionamento com o atleta, se ocuparam com diversas atividades, incluindo andar a cavalo e pescar.

“É o meu Rio Grande do Sul. Céu, Sol, Sul, terra e cor. Onde tudo o que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar pra casa”, escreveu.

Gisele está no Brasil desde o dia 12 de dezembro, quando desembarcou em São Paulo. No último dia 18, ela já havia publicado alguns registros no País e disse que estava “recarregando as energias”.