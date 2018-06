Giovanna Ewbank volta à TV para apresentar o ‘Superbonita’

Giovanna Ewbank está longe da TV há dois anos, após seu contrato com o Vídeo Show ter findado em 2016. Há alguns meses, ela se dedica ao seu canal no YouTube, o Gioh, que sempre conta com a presença de artistas como convidados.

Agora, ela volta à TV, e vai apresentar o Superbonita do GNT, ao lado de Karol Conká. Em seu Instagram, Giovanna agradeceu pela oportunidade. “Muito feliz em fazer parte dessa família. O novo Superbonita vai vir com tudo e com um formato totalmente diferente. Que ansiedade! Estou muito feliz e estava louca para contar para vocês”, disse ela.

O programa com Giovanna Ewbank será exibido no GNT a partir de agosto.