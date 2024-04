Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estreiam ‘Quem Não Pode se Sacode’

Ao longo de mais de três décadas no ar, o GNT buscou acompanhar as evoluções de seu público. Ainda formado por uma audiência majoritariamente feminina, o canal a cabo, que gosta de levantar debates e discussões contemporâneas pertinentes em sua grade, também está ampliando seu foco para um entretenimento leve e descompromissado.

A estreia do inédito “Quem Não Pode se Sacode”, que chega à programação terça, dia 23, reforça a nova era dos tradicionais e caóticos programas de auditório do GNT, que cada vez mais abandona sua estética clean. “Temos um público feminino que, após um longo dia corrido, quer consumir leveza e entretenimento”, aponta Flavia Lima, gerente de conteúdo de variedades da Globo.

Apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o “Quem Não Pode se Sacode” é um desdobramento do videocast “Quem Pode, Pod!”, que há mais de um ano vai ao ar no YouTube sob comando das duas amigas. A dupla recebe, a cada episódio, três convidados que irão participar de dinâmicas diferentes que servem de impulso para conversas divertidas e reveladoras.

A premissa do programa é, de maneira muito divertida, revelar como as pessoas – convidados, apresentadoras e plateia – se sacodem, se viram diante dos imprevistos da vida cotidiana. Em um clima descontraído, a plateia também irá participar das brincadeiras e interagir com os convidados e as apresentadoras.

Com 20 episódios, o programa já foi inteiramente gravado. Fernanda, inclusive, gravou a produção já grávida de sua primeira filha, Pilar. A atriz e apresentadora, que já está na reta final da gestação, contou com o apoio de Giovanna e da equipe para encarar a rotina de trabalho intensa.