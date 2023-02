Gilberto Gil, Emicida e Pitty estão confirmados no João Rock 2023

O festival João Rock, já tradicional evento de música que agita Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está comemorando 20 anos. A edição deste ano, que será realizado no dia 3 de junho, divulgou line-up completo com os shows que serão apresentados. Gilberto Gil, Ira!, Pitty, Emicida e BaianaSystem são alguns dos nomes revelados.

Para 2023, a produção do João Rock está prevendo receber um público de aproximadamente 70 mil pessoas – e conta com reformulação na estrutura e no seu layout. Com isso, a área que recebe o evento, no Parque Permanente de Exposições da cidade, será ampliado em até 20 mil metros. Outra novidade dessa edição será a montagem de um novo palco.

Ao todo o João Rock contará com mais de 30 atrações. Confira o line-up a seguir.

Palco João Rock

– Filipe Ret e L7nnon + convidados

– Emicida + convidados

– Capital Inicial

– BaianaSystem

– Pitty

– CPM 22

– Gilsons

– Ira!

– Planet Hemp

Palco Brasil

– Tom Zé

– Mutantes

– Zé Ramalho

– Alceu Valença

– Gilberto Gil

Palco Fortalecendo a Cena

– Borges

– Major RD

– Hyperanhas

– Tasha & Tracie

– Don L.

Palco Aquarela

– Flora Matos

– Majur

– Marina Sena

– Manu Gavassi

– Ana Carolina

Ingressos

O primeiro lote de ingressos começa a ser vendido nesta quarta-feira, 8, por meio do site oficial (www.joaorock.com.br).