Cultura Gilberto é eliminado do ‘BBB 21’; Camilla, Fiuk e Juliette vão para a final

Gilberto foi o último eliminado do Big Brother Brasil 21, na noite deste domingo, dia 2. Camilla de Lucas e Juliette, que estavam na berlinda ao lado do pernambucano, garantiram vaga na grande final do programa, que acontece nesta terça-feira, 4, ao lado de Fiuk. O doutorando em economia teve 50,87% dos votos, contra 47,65% de Camilla e 1,48% de Juliette.

“Quanto vale entrar para a história? Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque pensando assim, você ganhou seu prêmio. Você é um orgulho pra esse reality, é um dos maiores personagens da história do programa, você é indestrutível e tudo já está bem. Volte sempre, Gil do Vigor!”, disse o apresentador Thiago Leifert em discurso sobre a eliminação do participante.