Gilberto, do ‘BBB 21’, ganha homenagem vigorosa do Estado de Pernambuco

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, recebeu uma homenagem do Estado natal dele, Pernambuco, nesta segunda-feira, 10. O economista foi o último eliminado do reality e fez parte do top 4. No Instagram, Gil compartilhou uma foto segurando a placa da honraria e, na legenda do post, explicou que ele recebeu o prêmio por sempre defender a educação pública.

“Hoje recebi uma homenagem vigorosa do governo do Estado de Pernambuco como forma de reconhecimento pela minha defesa da educação pública de qualidade social”, escreveu. “Eu sempre falo da importância da educação, pois é algo que eu tive que batalhar muito e sei que sem educação temos cada vez menos oportunidades de vencer na vida. Educação para todos”, finalizou o ex-brother.

A placa dizia: “Homenagem do Governo do Estado de Pernambuco a Gilberto Nogueira como forma de reconhecimento pela defesa da educação pública de qualidade social sempre mostrando, inclusive pelo próprio exemplo, que esta é a saída para um futuro mais justo, humano, igualitário e fraterno para todos”.