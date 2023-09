Gil do Vigor se emociona após dublar cena de filme clássico dos anos 1980 no Domingão

O economista Gil do Vigor se emocionou durante a Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, da Rede Globo, neste domingo, 24. Ele escolheu a música Ive Had The Time of My Life para dublar uma cena do clássico filme dos anos 1980, Dirty Dancing – Ritmo Quente.

Gil interpretou os dois protagonistas, vividos por Patrick Swayze e Jennifer Grey no longa. Ao final da apresentação, o economista chorou ao lado da mãe, Jacira, que também foi convidada da atração.

“Nós não precisamos ter medo de todas as nossas versões, de todos os nossos lados. Eu acho que é bonito isso e é bonito falar para as pessoas”, comentou Gil sobre a escolha de interpretar os personagens feminino e masculino.

Ana Maria Braga vence a Batalha do Lip Sync contra Gil do Vigor

Gil também dublou um número de ópera, mas quem venceu a grande batalha do domingo foi Ana Maria Braga. A apresentadora escolheu interpretar a música Lança Perfume, sucesso de Rita Lee, além de fazer uma homenagem a Carmem Miranda.