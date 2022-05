Cultura Gil do Vigor se despede do quadro ‘Dança dos Famosos’

Gil do Vigor foi eliminado do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. O economista e sua parceira, Mayara Rosa, ficaram em último lugar na com 57,6 pontos, um décimo atrás de Sérgio Menezes e Mariana Torres. “Eu falei para minha parceira que sonhei que a gente saía neste ritmo. Eu falei: ‘eu sonhei, mas vamos fazer o nosso máximo para estar lá e ser realmente especial’. Eu estou honrado de estar aqui”, disse ele neste domingo durante o programa.

O ex-BBB também garantiu que vai continuar seus estudos na área de Economia e que pretende usar o que aprender para ajudar a mudar o Brasil.

Na conta que mantém no Instagram, Gil publicou um texto se despedindo do reality show de dança. “Gratidão ao Domingão pelo convite, ao querido Luciano Huck, jurados, figurinistas, produtores, meus amigos de competição e todos os outros envolvidos”, escreveu. Ele também fez um agradecimento especial para Mayara, que foi sua professora de coreografias. “A dança é uma forma de expressar tudo o que está sentindo sem precisar dizer nenhuma palavra e eu espero que vocês, vigorosos e vigorentos, tenham sentido isso.”