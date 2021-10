25 out 2021 às 11:26 • Última atualização 25 out 2021 às 11:35

Cultura Gil do Vigor relata dias difíceis nos EUA e fala sobre cuidado com a saúde mental

Cuidar da saúde mental tem de ser prioridade, mas às vezes a gente se sente incapaz de estar bem a todo momento. Gil do Vigor trouxe essa reflexão em uma publicação que fez no Instagram neste domingo, 24. O ex-participante do Big Brother Brasil 21 está nos Estados Unidos para fazer o PhD em Economia e sempre compartilha bastidores do cotidiano com os seguidores nas redes sociais.

“Muitas vezes nós precisamos entender que a nossa saúde mental precisa ser valorizada e valorizar também quem nós somos”, iniciou. Ele comentou, sem dar detalhes, que os últimos dois dias foram horríveis para ele e não soube como agir diante da situação. “Me culpei por tudo! Por estar sentindo isso, por não estudar por que estava sentindo isso… Levou um tempo até eu entender que não é culpa de absolutamente ninguém”, disse.

Apesar da reflexão, Gil do Vigor tenta se manter otimista. “Estamos aqui pra ser feliz apesar de tudo! (SIC) Tudo tem seu tempo! Se der, deu. Se não der, a vida vai seguir de uma forma ou de outra. Então, não se pressione. Mantenha sua saúde mental como prioridade”, aconselhou.

O ex-BBB garantiu que se sente melhor atualmente. “Graças a Deus, eu me sinto melhor agora. Mas se você passar por esse tipo de sentimento de forma constante, busque sempre a ajuda de um profissional qualificado. Seja feliz sendo você”, concluiu.