Gil Brother, do ‘Hermes & Renato’, luta contra câncer de próstata e bexiga após AVC

Gil Brother Away, ex-integrante do programa da MTV Hermes & Renato, famoso nos anos 2000, está lutando contra um câncer de próstata e um câncer de bexiga após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em maio de 2023.

Na ocasião, ele foi internado no Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e passou por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Gil ficou três meses internado e acabou perdendo os movimentos do lado esquerdo do corpo por conta do AVC.

Ao UOL, o sobrinho de Gil, Willian Passos, responsável pelos cuidados do humorista, revelou mais detalhes sobre o atual estado de saúde do tio: “Ele está bem. Fé em Deus que ele vai passar por essas questões de saúde. Ele não vai desistir e eu não vou também. Ele é forte”.

“Graças a Deus a fala, a consciência e a memória dele ainda estão boas, mas, infelizmente, o lado esquerdo dele paralisou. Tem a possibilidade dele conseguir se locomover? Tem, mas muito difícil”, explicou Willian.

O humorista passou a morar na casa do sobrinho, em Petrópolis, para receber maiores cuidados. Depois de 20 dias, Gil voltou a ser internado por conta de uma pneumonia. Poucos dias depois, precisou de uma nova internação por conta da descoberta de um câncer na próstata e outro na bexiga.

“O médico viu que a próstata dele estava muito alta e pediu um exame. Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé e ele falou: Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento”, disse Willian.

Gil retornou ao hospital recentemente devido a um novo quadro de pneumonia, mas teve alta no último dia 21. “O médico falou: Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando”, diz o sobrinho.