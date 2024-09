Geyson Luiz traz experiência no cinema ao protagonizar ‘Lama dos Dias’, do Canal Brasil

Foi há sete anos, em 2017, que ator iniciou a carreira no cinema, pelas mãos do diretor e roteirista Hilton Lacerda

Geyson Luiz pode até não ser um nome conhecido da televisão. Mas o pernambucano, que completou 27, coleciona boas referências no audiovisual. Hoje ele é visto na segunda temporada de “Lama dos Dias”, série do Canal Brasil, onde dá vida ao protagonista Farmácia, um jovem anarquista. Mas foi há sete anos, em 2017, que iniciei a carreira no cinema, pelas mãos do diretor e roteirista Hilton Lacerda. Foi dali, aliás, que surgiu a oportunidade de compor o elenco da primeira temporada de “Lama dos Dias”. Geyson também está no elenco de “Cangaço Novo”, série do Prime Video, onde dá vida ao insaciável Pino.

A primeira parte de “Lama dos Dias” foi lançada em 2019, resgatando o início do movimento mangue beat. Para isso, remontou a cena cultural de Recife dos anos 1990. Nesta nova leva de episódios, segundo Geyson, Farmácia está mais certo de seus próprios objetivos. Mesmo assim, encontra dificuldades para lidar com as consequências deles.

“No início, encontramos Farmácia cheio de dúvidas. Agora, é mais preciso nas suas decisões, bate de frente com a realidade em seus olhos e descobre, na própria arte, a conexão com os seus amigos e as razões que o fazem ser o que é”, filosofa o ator, que chegou a fugir de casa aos 13 anos e foi parar em Minas Gerais, vivendo inclusive em situação de rua, até ser convidado para trabalhar com arte circense.

Nome completo: Geyson Luiz da Silva Barbosa.

Nascimento: 24 de junho de 1997, em Limoeiro, Pernambuco.

Atuação inesquecível: Como Paulo Sérgio, uma pessoa em situação de rua, no filme “Fim de Festa”, dirigido por Hilton Lacerda.

Interpretação memorável: Irandhir Santos como Zizo no filme “A Febre do Rato”, dirigido por Cláudio Assis.

O que falta na televisão: Mais cinema brasileiro. Ter mais espaço para exibição de curtas-metragens, desenhos animados e programas de entrevistas.

Com quem gostaria de contracenar: Irandhir Santos e Alice Carvalho.

Se não fosse ator, seria: Educador.

Ator: Irandhir Santos.

Atriz: Fernanda Montenegro.

Novela: “A Viagem”, escrita por Ivani Ribeiro, produzida em remake pela Globo em 1994 e atualmente em reprise no canal pago Viva.

Vilão: Jake LaMotta, vivido por Robert De Niro no filme “Touro Indomável”, dirigido por Martin Scorsese.

Personagem mais difícil de compor: Paulo Sérgio, no longa “Fim de Festa”.

Que papel gostaria de representar: Chico Science.

Filme: “Asas do Desejo”, dirigido por Wim Wenders.

Autor: Samuel Beckett.

Diretor: Pier Paolo Pasolini.

Mania: “De enxergar poesia nas miudezas”.

Medo: “Da cultura do ódio”.

Projeto: “Levar arte e cultura para todos terem acesso”.

“Lama dos Dias” – Canal Brasil – Disponível no Globoplay, na assinatura + Canais.