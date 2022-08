Gerard Piqué é fotografado aos beijos durante show após separação

Após Gerard Piqué e Shakira confirmarem o divórcio publicamente, o jogador de futebol foi flagrado pela primeira vez com a nova namorada. Imagens dos dois juntos estão circulando na web neste sábado, 20. Segundo o jornal The Sun, o craque do Barcelona está namorando a estudante Clara Chia Marti, 23.

Eles teriam se conhecido em eventos da produtora do jogador, Kosmos, na qual ela trabalha. Ainda de acordo com a publicação, pessoas próximas aos dois disseram que o novo casal está se vendo “há algum tempo”.

As fotos foram publicadas pelo perfil oficial do programa de TV espanhol El Gordo y La Flaca, no Instagram.

Piqué e Shakira anunciaram a separação no dia 4 de junho, após 12 anos juntos. O atleta logo engatou no novo romance, mas segundo rumores divulgados pela imprensa internacional, o jogador supostamente teria se envolvido com Clara enquanto ainda estava comprometido com a diva colombiana. A infidelidade de Piqué teria levado ao fim do relacionamento dos dois.

O ex-casal se conheceu em 2010 e, apesar de estarem juntos há 12 anos, nunca se casaram oficialmente. Eles são pais de Milan, 9, e Sasha, 7.

Com dezenas de milhões de discos vendidos, a estrela colombiana é autora de sucessos como Waka Waka, Loba e Hips don’t lie. Piqué é um dos zagueiros mais bem sucedidos da história do futebol espanhol, tanto com seu clube Barcelona quanto com a seleção nacional, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.