‘Gênesis’ ganha mais fôlego e escapa da mesmice

A trama bíblica da Record tem sete fases, o que já movimenta a história com personagens distintos

É de praxe, na maior parte das novelas, apostar em uma história ágil e sem espaço para “barrigas” – aqueles períodos de marasmo, em que parece que nada demais acontece. Nesse aspecto, não há o que reclamar de “Gênesis”. A trama bíblica da Record tem sete fases, o que já movimenta a história com personagens distintos ou, pelo menos, em períodos de vida bem diferentes entre elas. Além disso, “Jornada de Abraão”, a quinta delas, que está se despedindo atualmente, teve passagens de tempo que renovaram boa parte do elenco. E, com isso, ganhou frescor, sem perder a essência.

Boa parte das cenas se passa em cenários de acampamentos, com uma estrutura mais orgânica. As cores normalmente combinam com elementos presentes na maior parte das tramas bíblicas da emissora, como a própria terra. Ou seja, quase tudo ao redor é em tons pasteis ou amarronzados. A produção de arte não faz feio, mas os efeitos especiais poderiam ser mais bem cuidados. Mesmo porque a própria Record já foi uma referência neste assunto, apostando em muitas tramas policiais e de ação.

“Jornada de Abraão” é a quinta fase da novela, que está se despedindo atualmente – Foto: Divulgação

Zécarlos Machado, que deu vida a Abraão, se despediu da história nos últimos dias. Mas já deixa saudades. O elenco, de maneira geral, se destaca. Incluindo os que apareceram há menos tempo, como Marcela Barrozo, na pele da irritante Uriala, a pedra no sapato do casal Isaque e Rebeca, vividos por Guilherme Dellorto e Bárbara França, que também se mostram seguros em cena. A dupla já mostrou boa sintonia quando deu vida aos apaixonados Pedro Antônio e Fernanda em “Amor Sem Igual”, antecessora de “Gênesis” na Record. A escalação dos dois para viver novamente um par romântico poderia ter sido um tiro no pé. Afinal, são eles os pais de Jacó e Esaú, que movimentarão a fase seguinte da trama, “Jacó”, e serão defendidos pelos atores Miguel Coelho e Cirillo Luna. Mas ambos souberam encontrar caminhos bem distintos dos seguidos na novela passada.

Antes uma das apostas da novela, os números musicais de “Gênesis” ter ficado mais em segundo plano. Ou, talvez, por terem sido anunciados como um dos trunfos da produção, uma expectativa maior que a realidade tenha se criado. O texto segue cada vez menos comprometido com a pregação. Um ponto bastante positivo, já que abre espaço para algumas pitadas de humor e, por vezes, também de drama. A audiência, sempre perto ou acima de 13 pontos de média, fica bem acima dos folhetins apresentados pela emissora nos últimos anos. Um crescimento condizente com o empenho da Record em voltar a investir mais alto no gênero bíblico.