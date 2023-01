Gata de Taylor Swift tem R$ 521 milhões em patrimônio

A gata da cantora Taylor Swift, Olivia Benson, é o terceiro animal de estimação mais rico do mundo, segundo o site All About Cats, que publicou o ranking The Ultimate Pet Rich List. Olivia tem US$ 97 milhões em patrimônio, o equivalente a R$ 521 milhões.

O montante é menor apenas do que é acumulado por Gunther VI, cachorro da Gunther Corporation que é herdeiro de US$ 500 milhões, e da felina Nala Cat, “pet influencer” que é dona de US$ 100 milhões. Atrás de Olivia ficam os animais de estimação de Oprah Winfrey que, juntos, têm US$ 30 milhões.

De acordo com o site, a fortuna da bichana vem da linha de produtos para gatos que carrega o seu nome, bem como na participação de clipes com Taylor e em propagandas de grande orçamento como a da Coca-Cola Diet e de a uma marca de tênis.

O levantamento, conforme informou o All About Cats, foi feito a partir da análise dos perfis dos animais de estimação no Instagram. Foi levado em consideração a quantidade de seguidores, curtidas e taxas de engajamento. Esses dados foram usados para aferir quanto os animais poderiam converter em receita. A lista inclui patrimônios já em posse dos pets e de possíveis heranças que poderiam receber em caso de falecimento de seus tutores.