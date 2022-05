Garoto holandês, de 4 anos, pega carro escondido dos pais para passear

No último sábado, 30, um menino de quatro anos foi visto andando na rua descalço e de pijama, na cidade de Utrecht, na Holanda. Uma pessoa que passava no local imediatamente ligou para a polícia.

O garoto foi atendido por uma ambulância para ver se não estava ferido e até ganhou um urso de pelúcia para ficar mais à vontade. Logo, os policiais o levaram para a delegacia para descobrir quem são os seus pais.

Pouco tempo depois, os agentes receberam um alerta de que havia ocorrido um acidente em que um carro colidiu com outros dois veículos que estavam estacionados.

Para a surpresa deles, a dona do veículo era a mãe da criança. A mulher conversou com o menino por telefone e os policiais repararam que ele fez um gesto com as mãos como se estivesse dirigindo e isso levou a suspeita de que ele pudesse ter pegado o carro.

Quando os pais da criança chegaram na delegacia, eles foram até o carro e pediram para que o menino mostrasse como funcionava. Ele pegou a chave, ligou o veículo, colocou o pé esquerdo na embreagem e pisou com o outro no acelerador.

E o mistério foi resolvido. “Quando o pai da criança foi trabalhar, ela acordou e pegou a chave do carro para dar uma volta. Os dois carros estacionados foram atingidos. A criança então saiu e fugiu de pijama”, detalhou a polícia.

O caso foi compartilhado no Instagram da corporação e o menino ganhou o apelido de “o novo Max Verstappen”, em referência ao automobilista holandês.