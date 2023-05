Galvão Bueno revisita sua trajetória no documentário “Galvão: Olha o que Ele Fez”

Galvão Bueno é tema de documentário que acaba de chegar na Globoplay - Foto: Divulgação_TV GLOBO

Ao longo de sua extensa trajetória na televisão, Galvão Bueno foi testemunha ocular de inúmeras etapas históricas do esporte nacional e internacional. Entre esses momentos está a narração do primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira, em uma goleada de 7 a 0 sobre a Venezuela, durante a Copa América de 1999. Com plenos pulmões, o locutor soltou a icônica frase “olha o que ele fez” para ilustrar e celebrar os invejáveis dribles do ex-jogador do Barcelona. Quase 25 anos depois daquele mágico gol, a histórica sentença retorna tendo Galvão como protagonista do lance.

A frase inspirou o título de seu documentário recém-chegado ao Globoplay. “Galvão: Olha o que Ele Fez” apresenta a trajetória pessoal e profissional da principal voz por trás dos jogos da seleção brasileira nas últimas décadas. “Não sei se mereço um documentário sobre minha trajetória. As pessoas entenderam que sim. Será que eu fiz isso tudo mesmo? Estou extremamente emocionado. Sei que muitas pessoas vão falar bem, outras vão reclamar, colocar as suas dores para fora. Eu não queria que mostrasse que eu sou só bonzinho. Ninguém é. Tenho meus defeitos, mas também não sou nenhum monstro”, pondera.

Em cinco episódios, a série documental, que já está disponível na plataforma de streaming, começou a ser produzida ainda no primeiro semestre do ano passado. A equipe do Globoplay viajou com Galvão para os Estados Unidos, Japão, Catar, e alguns de seus refúgios, como a casa de Londrina, no Paraná, e a Fazenda Candiota, no interior do Rio Grande do Sul, atrás de histórias desconhecidas, bastidores e a intimidade do narrador carioca, tijucano e flamenguista.

Mais de 50 pessoas foram ouvidas para ajudar a montar o perfil do comunicador. “Apesar de muita gente achar que meu nome é Galvão e meu sobrenome, Bueno, eu sou Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno e esse projeto vai apresentar às pessoas um pouco do Carlos Eduardo. Eu tenho muito orgulho do que fiz. Sou um vendedor de emoções. Se fiz história, tenho lá minhas dúvidas. Mas me sinto extremamente orgulhoso de ver o meu nome aqui”, valoriza.

Como surgiu a ideia de realizar o documentário?

GALVÃO – As conversas começaram entre a Globo, o esporte da Globo, o Globoplay e a minha equipe. Eles foram montando essa história. Quando o assunto chegou até mim, já chegou com uma cara definida. Já estava a coisa mais ou menos resolvida. A ideia sempre foi me mostrar como sou, seja como profissional e ser-humano. Quero muito ver isso. Sei o que fiz, mas não sabia o que falaram de mim e nem como tudo foi montado. Não vi nada antes da estreia.

Durante as gravações, você e sua equipe estiverem em locais emblemáticos para o esporte brasileiro, como o Autódromo de Suzuka e os estádios de Yokohama e Tóquio, no Japão. Como foi retornar a esses palcos tão importantes?

GALVÃO – Eu tinha uma ideia do que iria encontrar naqueles locais. Tinha vivido momentos importantes da minha vida e do esporte nesses lugares. Mas sempre aparece uma coisa nova. A vida é assim. No Rose Bowl, eu conseguia ver o Pelé e o Arnaldo Cezar Coelho do meu lado. Mas, quando cheguei lá, mesmo com o local vazio, eu conseguia ver as pessoas se movimentando. Fiz uma viagem no tempo e as coisas voltaram na minha cabeça. Voltaram de uma forma bem diferente do que imaginei.

Após encerrar sua passagem como narrador de tevê aberta, você passou a investir em um canal no Youtube. Como está sendo esse período de adaptação a uma nova plataforma?

GALVÃO – Já fui jovem um dia e comecei a trabalhar cedo também. Fui sempre me adaptando às mudanças. A cada ano, eu tinha uma novidade nova para lidar. Sempre curti essa era digital, mas não tenho a intenção de ser um youtuber.

Como assim?

GALVÃO – Sou um publisher. Estou lá para gerar conteúdo. Sempre fiz isso na tevê. Quero sempre tentar ser o primeiro a fazer algo. O primeiro a tentar fazer tevê dentro dos canais do Youtube. Isso não só em transmissão. Sou um cara de televisão. Tevê corre junto com o sangue nas minhas veias. Sempre vai existir mudanças, as transmissões estão sempre se modernizando. Hoje um jogador corre bem mais do que corria há 40 anos. Está sendo um barato essa nova jornada.