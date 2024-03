Galvão Bueno inicia trajetória profissional inusitada no ‘É de Casa’, da Globo

No quadro recém-estreado no matinal, Galvão, que narrou os principais momentos do esporte brasileiro nos últimos 50 anos, agora empresta sua voz para contar histórias de vida

Galvão Bueno reúne números impressionantes ao longo de sua trajetória profissional. São 13 Copas do Mundo, mais de 10 Olimpíadas e centenas e centenas de Grandes Prêmios de Fórmula 1. Toda essa gama de eventos veio acompanhada de inúmeras emoções através de sua voz. Essa bagagem esportiva ganha um novo contorno no quadro “A Voz da Emoção”, que vai ao ar no “É de Casa”. “Minha voz marcou o esporte na Globo por mais de 40 anos. É uma série com histórias fantásticas, maravilhosas, emocionantes, em que eu uso minha voz e aquilo que aprendi nesses anos todos para contar essas histórias. É uma coisa de muita emoção, mas é uma emoção de vida, de conquistas, de coisas que pareciam impossíveis, mas que acabam se transformando em realidade”, explica Galvão, que se aposentou das transmissões oficiais desde o fim da Copa de 2022.

No quadro recém-estreado no matinal, Galvão, que narrou os principais momentos do esporte brasileiro nos últimos 50 anos, agora empresta sua voz para contar histórias de vida. Ele apresenta relatos inspiradores de coragem e amor de pessoas comuns de todo o Brasil, destacando a trajetória delas a partir de depoimentos de quem vive próximo. “A ideia é falar com emoção sobre a vida das pessoas, o que na verdade eu sempre fiz. Não tem nada a ver com esporte. São histórias de superação, vitórias na vida de pessoas que tinham muito contra, mas que conseguiram. É usar tudo aquilo que eu sempre fiz: falar com emoção; só que agora com fatos muito impactantes na vida de anônimos”, aponta.

Galvão, no entanto, não narra apenas a trajetória dos participantes, mas também se encontra pessoalmente com os protagonistas homenageados ao lado de Maria Beltrão. É a primeira vez que o narrador trabalha com a jornalista. “Sempre admirei muito o trabalho dela em tudo o que fez. Ela tem uma alegria constante, muita cultura, fala muitíssimo bem, sabe aproveitar os momentos. Sempre a admirei muito, e sei que é recíproco. É uma coisa bacana, um fã de um lado e um fã de outro. Acho que estamos conseguindo juntar todas essas coisas e está sendo muito legal, muito gostoso trabalhar com ela”, valoriza.

O “É de Casa” é o primeiro passo de um novo momento de Galvão Bueno na Globo. Com contrato renovado, o narrador estará cada vez mais vinculado ao entretenimento, mas sem sair do esporte por completo. Nas Olímpiadas de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, ele estará no programa especial diário comandado por Tadeu Schmidt e também na cerimônia de abertura. “Está sendo um momento muito gostoso. O ‘É de Casa’ me reaproximou de pessoas muito boas. Isso sem falar na Patrícia Cupello, que é a diretora do programa e que já conheço há muito tempo. Ela começou lá atrás no esporte com a gente, e tem muita competência, muita capacidade e muita tranquilidade para fazer essa direção”, elogia.

“É de Casa” – Sábados, às 6h50, na Globo