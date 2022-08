Galvão Bueno anda e comemora recuperação após cirurgia na coluna

Galvão Bueno passou por uma cirurgia na coluna na última sexta-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Apesar de recente, o narrador já está caminhando e apresenta progresso na recuperação. No último domingo, 31, no Instagram, ele reforçou que passa bem: “Para quem estava preocupado comigo, já estou andando! Tudo ótimo por aqui! Preparação para o Catar 2022! Obrigado pelo carinho de todos”.

Em vídeo compartilhado por Galvão, ele caminha pelo corredor do hospital ao lado de uma fisioterapeuta e comenta que precisava passar pela cirurgia, afirmando ser uma condição antiga, que estava o atrapalhando. Contudo, comemorou que está bem, afirmando, ainda, que logo volta aos trabalhos.

“Já estou solto, à vontade, andando, fazendo exercícios, porque esses meses serão muito puxados. Tenho que me preparar para a Copa do Mundo, tem viagens para o Japão, para Europa e Estados Unidos antes do Catar”, disse o narrador.