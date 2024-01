Cultura Galinha mais velha do mundo morre aos 21 anos no dia do Natal

Peanut, a galinha mais velha do mundo, morreu aos 21 anos. A notícia foi divulgada pelo Guiness World Records, o Livro de Recordes, na terça, 2. “O Guinness World Records lamenta a morte de Peanut”, diz o site da publicação. Segundo a tutora, Marsi Darwin, a galinha começou a ficar doente no dia 23 de dezembro, e morreu no dia do Natal.

“Sei que muitas pessoas perdem familiares próximos nesta época, e meu coração dói pelo mundo. Mas, para mim, Peanut era um membro próximo da família. Nós nos unimos há 21 anos, quando eu a tirei de um ovo, e embora eu perceba que ela teve uma vida incrivelmente longa para uma galinha, ainda assim estou com o coração partido”, escreveu Marsi em seu blog.

Segundo Marsi, a galinha viveu até os dois primeiros anos na sala de jantar de sua casa, após ser abandonada pela mãe. Após uma vida tranquila, chocando muitos ovos, Peaunut viveu seus últimos dias de vida novamente na sala de jantar, ao lado de sua filha, Millie, que viveu até os 15 anos.

Marsi celebrava a longevidade da ave. “Uma galinha vive cerca de cinco a oito anos, por isso, é uma grande conquista”, afirmou em 2023, ao Washington Post.

A tutora destacou que Peanut adorava assistir televisão em seu colo e foi bastante abordada pela mídia em vida. “O espírito e as travessuras de Peanut encantaram os espectadores online e na mídia. Ela era incrível”, lamentou.