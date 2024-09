Gabz estreia como protagonista em ‘Mania de Você’

Gabz também pode ser vista na série “Da Ponte Pra Lá”, que está disponível na plataforma Max. - Foto: Divulgação - Globo

Gabz sempre carregou a certeza de que seu lugar era diante das câmeras. A atriz de 25 anos deu seus primeiros passos na carreira entre 2007 e 2009, em novelas como “Ciranda de Pedra” e “Viver a Vida”, e após um hiato de 10 anos, voltou ao vídeo em produções “Malhação”, de 2019 para alcançar o principal posto dramatúrgico do horário nobre em “Mania de Você”. Gabz vive a protagonista Viola na trama assinada por João Emanuel Carneiro e viu o convite como uma grande oportunidade.

Criada em uma comunidade do Rio de Janeiro, Viola foi adotada por Marcel, papel de Bukassa Kabengele, após ter sido abandonada recém-nascida pela mãe. As adversidades fizeram dela uma mulher obstinada. Se muda para Angra dos Reis com o namorado Mavi, de Chay Suede, que a tirou do local onde morava após ela se tornar alvo de um traficante local.

Em Angra, seu destino se cruza com o de Luma, vivida por Agatha Moreira, através da gastronomia. Ao mesmo tempo, se apaixona por Rudá, de Nicolas Prattes, antes de descobrir que é o namorado da amiga.

Inserida em um quarteto de protagonistas, Gabz ressalta a importância do trabalho em conjunto na trama de João Emanuel Carneiro. “Os nossos personagens existem a partir da presença do outro. Quando fiz o teste, foi sempre contracenando com alguém”, relembra. Ao longo dos últimos meses, a atriz valoriza a parceria que desenvolveu com Agatha Moreira.

Ainda se ambientando à carga de trabalho da novela das nove, Gabz também esteve em Angra dos Reis para as primeiras gravações do folhetim. Ao lado da equipe e do elenco, foram aproximadamente 20 dias de gravação na região, em oito locações, incluindo asquatro ilhas onde se passam as principais tramas da obra.

“Um cenário de tirar o fôlego e que nos traz para o clima da nossa trama. Está tudo ali. A relação com o cenário torna tudo muito visceral”, explica

A obsessão e a mania são as principais temáticas de “Mania de Você”. Na vida real, Gabz também tem suas pequenas manias. Desde criança, a atriz coleciona os mais diversos cinzeiros. “Tenho cinzeiros que são verdadeiras obras de artes. Pintados por dentro. Fui até chamada atenção, porque não fumo. Tenho amigos que fumam e eles não têm cinzeiro (risos). É uma mania estranhíssima (risos)”, reconhece.