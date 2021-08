Gaby Amarantos completa 43 anos: ‘comemorando trabalhando’

Gaby Amarantos completa 43 anos de idade neste domingo, 1. Nas redes sociais, ela fez uma série de stories no Instagram enquanto arrumava o cabelo.

“Já tô aqui ‘na função’, muito feliz, trabalhando no dia do meu aniversário. Muito obrigada por todas as mensagens que estou recebendo”, disse.

A cantora é uma das juradas do The Voice Brasil, na TV Globo.