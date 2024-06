Gabriela Prioli anuncia saída do ‘Saia Justa’ para apresentar novo programa de debates

A apresentadora Gabriela Prioli anunciou, nesta segunda-feira, 3, que deixará a equipe de apresentadoras do Saia Justa, atração do GNT. Gabriela ganhará um novo programa de debates em formato de entrevistas, ainda sem nome definido, também no canal. A estreia está marcada para julho.

“Eu sou apaixonada por novos começos, principalmente quando a gente fala ‘tchau’, mas fica ali do ladinho, construindo junto”, escreveu ela em uma postagem do Instagram. “Deixo o sofá mais famoso do Brasil agradecida pela oportunidade de trocar com mulheres que eu admiro tanto e embarco nessa nova jornada solo com muito entusiasmo.”

Segundo o GNT, a atração trará, além de Gabriela, um famoso e um especialista para discutir “temas contemporâneos”. O programa vai abordar assuntos que vão da crise climática ao uso da inteligência artificial.

A apresentadora disse que, apesar de sua saída, “o Saia Justa volta em breve”. “Eu nunca vou me esquecer daquele sofá e daquela equipe maravilhosa. Astrid Fontenelle sempre falou que, uma vez Saia, sempre Saia. E eu estou confiando nisso”, afirmou.

Gabriela fazia parte da equipe do programa desde o ano passado. A passagem da apresentadora pela atração ficou marcada por uma discordância com Astrid Fontenelle sobre tradições de festas juninas. Após o caso, elas apareceram juntas para afirmar que estava “tudo bem”.

“Mulheres podem debater sem se tornarem inimigas”, disse Astrid à época. Atualmente, Rita Batista e Bela Gil são as apresentadoras do programa. O GNT ainda não confirmou a data do retorno do Saia Justa.