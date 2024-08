Gabriel Vivan, no papel de Abdias na 12ª fase de 'Reis', assume seu segundo protagonista - O Liberal

Quando se trata de uma produção longa, como “Reis”, da Record, pode acontecer, vez ou outra, que alguns nomes do elenco se repitam no decorrer de suas viradas no tempo. Gabriel Vivan, porém, vive um feito um tanto inusitado: ele fará, pela segunda vez, o protagonista da novela bíblica, desta vez na 12ª fase, “A Emboscada”, ainda sem data para ser exibida na televisão aberta. O convite para retornar à produção veio ainda em 2023, no final do ano.

“Eu já tinha feito o Davi jovem na quarta temporada, que ficou marcado pelo famoso embate com o gigante Golias (na época interpretado por Alexandre Tigano). Esse convite para retornar agora se deu com o Abias e fiquei bastante empolgado”, conta, orgulhoso.

Na história escrita por Cristiane Cardoso, Abias é um príncipe, filho do Rei Roboão e da Rainha Maaca, papéis de Heitor Martinez e Juliana Knust. Por nascer em um palácio, o rapaz viveu privilégios e regalias bem diferentes das demais pessoas do reino. De personalidade muito forte, é extremamente apegado à mãe e também o filho favorito de seus pais desde criança. “Isso gera conflitos e certa animosidade com os demais irmãos, que não são tratados da mesma forma. Abias assume o lugar do pai e se torna Rei de Judá aos 25 anos”, avisa Gabriel.

Para interpretar Abdias, Gabriel decidiu começar seus estudos pelo próprio texto de “Reis”. Isso, claro, sem deixar de correr à fonte principal de inspiração da trama: a própria “Bíblia”. “Estudo tudo sobre ele. Afinal, é uma figura que existiu e, por isso, deve ter sua história respeitada. A partir daí, crio com os roteiros e as informações trazidas as suas camadas, argumentos e sentidos em suas ações e sentimentos”, explica. O trabalho é acompanhado pela preparadora de elenco Fernanda Guimarães, com quem analisa as entrelinhas do que vem escrito, o arco do personagem e seus momentos principais.

Atuar em um projeto que retrata um período tão distante é um fator de grande motivação para Gabriel. Essa espécie de viagem realizada no tempo para interpretar Abdias, estudando um universo de mais de 3 mil anos atrás, tem sido enriquecedor em sua trajetória tanto profissional quanto pessoal. “Entrar nos cenários e vestir os figurinos, por si só, já me coloca no personagem. Mas é como entrar em uma máquina do tempo e com um texto atemporal. Acho que isso é o mais magnifico da arte. Contamos uma história de fé, sim, mas que também é história da humanidade”, avalia.

Ator, cantor e compositor, Gabriel começou a se interessar pelo teatro ainda criança. Na mesma época, viveu a experiência de ser a estrela de uma obra. “Aos 5 anos, subi pela primeira vez no palco e protagonizei uma peça teatral na minha escola, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Nunca vou esquecer daquela sensação. Naquele dia, decidi ser ator”, recorda ele. A carreira na música veio a partir da adolescência, em 2013, participando de bandas e iniciando seus trabalhos autorais.

No cinema, em 2015, atuou no elenco do filme “Sonho, Conquista e Glória”, do diretor Osnei de Lima, sobre os 140 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Em 2021, viu o lançamento de “Notas Abissais”, curta que estrelou também em Erechin. No ano seguinte, já apareceu na tevê como o Rei Davi em “Reis”. “Não tenho dúvidas de que todo personagem que vestimos chega até nós por um motivo. Normalmente, é para nos ensinar coisas importantes”, filosofa o gaúcho, hoje com 28 anos.

“Reis” – Record – Prevista para estrear em breve.