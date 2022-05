Gabriel Sater fala sobre a emoção de contracenar com o pai em ‘Pantanal’

Na noite desta segunda-feira, dia 9, foi ao ar na novela Pantanal o primeiro encontro entre Eugênio e Trindade, personagens que são interpretados por Almir Sater e o seu filho, Gabriel Sater. Na conta que mantém no Instagram, Gabriel falou sobre como foi contracenar com seu genitor. “Dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela”, escreveu. Gabriel Sater ainda lembrou que está atuando no papel que foi de Almir na versão original da obra, transmitida em 1990. “Forte emoção e grande responsabilidade”, descreveu.