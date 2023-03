Cultura Gabriel Santana é o 11° eliminado do ‘BBB 23’ com 56,45% dos votos

O ator Gabriel Santana foi o 11º eliminado do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 28. Com 56,45% dos votos, ele foi o escolhido para deixar a casa em um Paredão contra Bruna Griphao e Aline Wirley, que receberam 42,48% e 1,07% dos votos, respectivamente.

Gabriel foi indicado ao Paredão por Amanda, dona do Poder Curinga, que teve o direito de mandar para a berlinda alguém entre os menos votados pela casa. Ela havia sido a mais votada pelos participantes, mas se salvou na Prova Bate-e-Volta.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt citou “amizade que beira ao romance” entre Bruna e Gabriel e destacou que independente de quem saísse, Bruna perderia, pois, se não fosse ela a eliminada, perderia um amigo.

“Errar menos é garantia de seguir no jogo? Quem leva a vantagem? O guerreiro ou o diplomata?(…) São muitas variáveis nessa equação para chegar ao resultado final. Grande parte das coisas que eu falo são perguntas, não são afirmações, eu levanto questões, vocês é que preenchem as respostas”, disse o apresentador.

Já do lado de fora da casa, Tadeu Schmidt não poupou elogios ao brother em fala feita frente a frente onde salientou virtudes de Gabriel e sensatez nas diversas circunstâncias. “Que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa, e que felicidade para a minha geração ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado”, disse.

Trajetória

Na dinâmica de duplas que marcou a primeira semana do BBB 23, Gabriel Santana formou par com Sarah Aline, com quem viveu diversos momentos dentro do reality, incluindo atritos e romance.

Durante a apresentação para a casa, ambos destacaram o fato de se identificarem como bissexuais. Em outro momento, o ator falou sobre o assunto com Bruna Griphao.

“Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher. Já beijei muito cara na vida, mas transar é muito raro. Eu não tenho essa vontade”, disse.

O brother se envolveu com homens e mulheres na casa. Na primeira festa do reality, ficou com Fred Nicácio, que vive um relacionamento aberto. Depois, trocou beijos com Sarah Aline em diversos momentos, mas o romance não vingou.

Gabriel também se interessou por Bruna durante o programa. Na festa do último dia 24, os dois chegaram a dançar agarradinhos e o brother pediu para beijá-la, mas ela negou.

No jogo, o ator venceu apenas uma Prova do Anjo. Na ocasião, ele mandou Fred Desimpedidos e Aline para o Castigo do Monstro e imunizou Sarah Aline do Paredão.