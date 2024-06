Gabriel Lima fala sobre a novela ‘Renascer’ e repercussão do personagem Neno

Intérprete do personagem Neno em “Renascer”, da TV Globo, o ator Gabriel Lima tem tido uma recepção calorosa do público tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Ele não esconde a felicidade em ter esse reconhecimento com o primeiro personagem em uma novela.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Fico muito feliz com a repercussão, até agora as pessoas tem falado do jeito do Neno, meio malandro… elas gostam. No mercado perguntam se sou eu o menino da novela, sempre são momentos de carinho. Além disso, chegam mensagens nas minhas redes sociais onde eu sinto todo o carinho e amorosidade de cada um”, revela.

Gabriel ainda fala sobre o desdobramento das histórias que envolvem o seu personagem nessa nova reta da trama. “Espero que as pessoas possam se emocionar com a história, com as decisões que o Neno toma. Nesse momento, Neno se encontra num ambiente diferente e também é levado a tomar decisões que mudam drasticamente seu rumo”, diz.

O ator ainda fala sobre como é contracenar com grandes nomes da teledramaturgia. “São encontros e oportunidades que nada no mundo pagará! São pessoas maravilhosas, além de aprender bastante com eles em cena, ainda temos momentos de grande descontração nos bastidores, o que ajuda e muito a ter esse ambiente harmônico e que ajuda demais durante o trabalho. Me sinto sortudo”, ressalta Lima.

Além de “Renascer”, o carioca pode ser visto em “Os Outros”, que estreou em abril na TV Globo, após grande sucesso no Globoplay. Na série, estrelada por Adriana Esteves que acompanha os residentes de um condomínio na Barra da Tijuca, bairro do Rio, ele interpreta Juca, morador do condomínio e amigo de Marcinho, vivido por Antonio Haddad.

“Diferente do Neno, o Juca vive dentro de um condomínio, ou seja, além das suas paredes de casa, ainda tem um muro com a portaria para protegê-lo. Já o Neno vive na rua e não tem nada, só os seus amigos. São vidas diferentes. Enquanto um rouba para sobreviver, o outro chora só de ver o amigo segurando um revólver”, compara Lima, refletindo sobre as diferentes experiências que precisa encenar.

Gabriel ainda fala sobre como é estar em duas produções distintas em rede nacional. “Fiquei muito feliz ao saber que “Os Outros” iria ter a sua primeira temporada exibida na TV. Me divirto muito com isso. É muito interessante ver esses trabalhos tão distintos no ar. Espero que todos possam ver a diferença entre os dois personagens e o trabalho que realizei na criação de ambos”, completa.

Quem é o ator Gabriel Lima

Gabriel Lima, ator carioca, estreia nas novelas como Neno. O personagem é um rapaz que vive em situação de rua no Rio de Janeiro junto com Teca (Lívia Silva), Du (José Duboc) e Pitoco (Juan Queiroz). É o primeiro folhetim de Gabriel, mas a rotina de gravações já conquistou sua simpatia.

Natural de Niterói, o ator de 22 anos iniciou a carreira cedo. “Renascer” é sua primeira novela, mas não seu primeiro papel na Globo. Entre os seus trabalhos iniciais na televisão, estão as séries “Suburbia” e “Pé na Cova”, ambas produções da emissora. Hoje, Gabriel cria novos laços na trama das 21h, mas mantém relações importantes que formou ainda cedo no começo da carreira. “Eu comecei na TV fazendo um único comercial, depois fiz mais testes e passei para “Suburbia”, da Globo, e “Chico na Ilha dos Jurubebas”, da TV Escola, onde eu dublei o protagonista Chico com 12 anos de idade. Depois, entrei em “Pé Na Cova”, do Miguel Falabella. Na época eu estudava muito e intercalava os dois ritmos, mas era divertidíssimo e criei muitos laços nas filmagens. Eu e a MartNália somos grandes amigos”, conta Gabriel, que contracenou com a atriz e cantora na série de Falabella.

Gabriel continua familiarizado com o formato das séries de TV, e além de “Os Outros”, recentemente esteve na 16ª temporada de “Detetives do Prédio Azul”, ou “DPA” como também é conhecido o sucesso infanto-juvenil. No seriado de fantasia disponível no Globoplay, Lima interpretou Martim, um jovem bruxo que passa por diversas reviravoltas.