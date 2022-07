Gabriel Leone ganha papel especial em ‘Ferrari’

O ator brasileiro Gabriel Leone segue em ascensão no cinema e irá estrelar em Hollywood em breve, como o piloto de corrida Alfonso de Portago, em Ferrari, longa dirigido por Michael Mann. No título, ele irá contracenar com nomes como Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley.

Segundo informações do Deadline, a trama retrata o verão de 1957, quando o magnata e ex-piloto de corrida Enzo Ferrari, papel de Adam Driver, tenta manter seu casamento e busca sair da falência com uma vitória na corrida de mil milhas italiana, onde pilotos fazem curvas a aproximadamente 300 km/h. Durante o período, Ferrari, que sofre pela morte do filho, descobre outro herdeiro em potencial.

Personagem de Gabriel Leone, Alfonso De Portago é um piloto espanhol bonitão, além de um dos favoritos a vencer a competição da Ferrari. Contudo, teve um trágico desfecho, ao morrer após um grave acidente. Assim, devido à fatalidade, a competição chegou ao fim naquele mesmo ano.

Inspirado no livro Ferrari: O homem por trás das máquinas (Brock Yates), a produção de Ferrari começa no próximo dia 1° de agosto, na Itália. O filme conta com roteiros assinados em parceria com Troy Kennedy Marton (Jogada de Mestre).