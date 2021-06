Gabriel Leone dribla posto de galã tradicional na minissérie ‘Dom’

Para um jovem ator em ascensão, o preço de se ter autonomia artística é alto, mas em alguns casos pode valer a pena. Caso de Gabriel Leone. Em 2019, ele já figurava como um dos principais galãs jovens do casting da Globo quando decidiu jogar tudo para o ar. Disputado por diversas produções, suas aspirações como intérprete entraram em conflito com o que a Globo reservava para ele no momento.

Por isso, às vésperas da renegociação de contrato, ator e empresa encerraram o vínculo. Solto no mercado, a folga nem durou muito. A partir de um convite do cineasta Breno Silveira, Leone acabou como protagonista de “Dom”, minissérie de oito episódios e uma das grandes apostas originais da Amazon Prime Video no Brasil.

“É muito emocionante lançar esse projeto. Ele surgiu em um momento onde não sabia bem o que iria acontecer e acabou que se revelou como o personagem perfeito para um momento onde eu queria fazer coisas diferentes do que vinha fazendo”, avalia.

Para interpretar o bandido, Gabriel tingiu os cabelos de louro e adotou uma lente de contato azul – Foto: Divulgação

Gravada ao longo quatro meses, durante o segundo semestre de 2019, a pandemia de coronavírus acabou por atrapalhar a pós-produção e o lançamento pela plataforma. Leone garante que as lembranças do set seguem bem vivas em suas memórias. A principal delas foi o esquema cronológico de captar as cenas imposto por Silveira. Tática que proporcionou ao elenco passar por todas as emoções de forma cadenciada e coerente com os momentos do roteiro.

“Por questões de logística e produção, é muito raro que as gravações sejam dessa forma. Mas é uma característica do diretor e eu achei muito incrível participar de um processo que segue a trama de forma crescente. Pude ir me envolvendo com cada fase do personagem de um jeito muito profundo”, garante.

Ambientada no Rio de Janeiro e baseada em fatos reais, “Dom” conta a história de Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido pela alcunha de Pedro Dom, jovem de classe média que se tornou usuário de drogas bem cedo e acabou virando o líder de uma quadrilha dedicada a assaltar edifícios de luxo.

“É uma história que já tem ‘spoiler’ por si só. Basta entrar no Google para saber tudo o que aconteceu com o Pedro Dom. Porém, o mais importante é como essa tragédia está sendo contada. É uma trama pesada e complexa, que levou todo o elenco a um processo de imersão muito grande. Tivemos a oportunidade de gravar nas locações. Isso elevou muito o nível de realidade das cenas”, destaca o ator, que divide sequências com um elenco formado por nomes como Flávio Tolezani, Raquel Villar, Isabella Santoni e Julia Konrad, entre outros.

Em um trabalho recheado de mudanças, o visual de Leone não ficou de fora. Para interpretar o bandido, ele tingiu os cabelos de louro e adotou uma lente de contato azul. Após tantas horas de trabalho, em vez de ficar aliviado por deixar a caracterização de lado, Leone confessa que se sentia estranho ao encarar o espelho e ver seus olhos pretos originais. “Ficava de lente umas 12 horas por dia. Quando eu tirava, as pessoas estranhavam e eu também. Acho que combinou comigo. Além disso, a entrega física e psicológica para o papel ajudou nesta sensação”, detalha.

Natural do Rio de Janeiro, Leone começou a atuar ainda na adolescência em peças infantis e musicais. Aos 20 anos, teve sua primeira grande oportunidade na Globo ao viver o vilão da temporada 2013 de “Malhação”. A partir daí, charmoso e com cara de bom moço, caiu no gosto da direção da Globo, onde se encaixou no posto de galã jovem de tramas como “Verdades Secretas”, “Os Dias Eram Assim” e “Onde Nascem Os Fortes”.

Apesar de não ter renovado seu vínculo com a emissora em 2019, o ator já está novamente envolvido com a Globo, mas agora por obra. Ele aguarda o retorno das gravações de “Um Lugar Ao Sol”, próxima novela das nove, que foi paralisada por conta da pandemia.

Na trama de Lícia Manzo, ele é Felipe, jovem músico que se apaixona por uma mulher mais velha, a ex-modelo Rebecca, papel de Andréia Beltrão. “Não é a idade que define o amor. Estamos contando essa história de forma muito bacana. Sou fã da Andréia e a parceria está sendo incrível. Espero que a gente possa retomar esse trabalho logo”, torce.