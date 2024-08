Gabriel Godoy fala da construção cômica do bronco Chicão, de 'Família é Tudo' - O Liberal

Fazer comédia não é nenhuma novidade para Gabriel Godoy. Mesmo assim, a missão de fazer rir e divertir à frente das câmeras ainda é um tanto complicada para o ator de 40 anos. No ar em “Família é Tudo”, o intérprete do bronco Chicão precisou administrar os toques histriônicos do personagem criado pelo autor Daniel Ortiz. “O Daniel me dá caminhos coloridos e caricatos. Gosto demais desse tipo de desafio, mas é exaustivo. O Chicão tem uma coisa da Zona Leste de São Paulo e até eu encontrar a prosódia fica tudo no mental. Fui buscando essa embocadura. Comédia é difícil, ainda mais em folhetim”, explica.

Na história das sete, Chicão é o mestre de obras indicado para reformar o casarão dos Mancini. Bronco, é um mestre de obras justo e competente e acaba despertando o interesse de Andrômeda, papel de Ramille. A patricinha, porém, reluta em aceitar as faíscas que surgem sempre que se encontram, dadas as diferenças sociais. Ela acredita que eles só têm em comum o amor por animais. “O Chicão fala o tempo todo que não é um homem estudado, que é chucro. Esse encontro com a Andrômeda é uma espécie de a princesa e o sapo (risos)”, afirma.

Chicão também trabalha como marido de aluguel, que resolve pequenos problemas domésticos, fazendo serviços de reparo, manutenção e instalação. Gabriel não teve dificuldade em entrar em contato com esse lado faz-tudo do personagem. “Sou apaixonado por mexer na casa. Estou sempre furando algo (risos). Sempre tem um reparo para fazer”, aponta.

Natural de São Paulo, Gabriel começou a jornada artística no teatro. A chegada à tevê, inclusive, foi através do autor Daniel Ortiz, na pele do ingênuo e atrapalhado Afeganistão, em “Alto-Astral”, em 2014. De lá para cá, ele também participou de folhetins como “Haja Coração” e “Verão 90”. “O Daniel me deu oportunidades na tevê aberta. Fui ficando apaixonado pelo meio, que é muito diferente do cinema e do teatro. É tudo muito rápido, uma demanda grande, sem tempo para se aprofundar”, compara.

“Família é Tudo” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Caminhos dramáticos

Já faz algum tempo que Gabriel Godoy tem tido a oportunidade de controlar as rédeas dos seus caminhos profissionais. Bastante marcado pelos projetos no humor, o ator de 40 anos queria mergulhar mais em personagens dramáticos. “O mercado vai empurrando e levando para um lado. A comédia abriu muitas portas para mim, mas, nos últimos anos, fui tentando puxar mais para o drama. Não queria ser rotulado, que é uma questão de mercado. Acho que não deveria existir essa rotulação”, afirma.

As novas escolhas profissionais têm se mostrando bastante acertadas. Nos últimos anos, Gabriel integrou o elenco de séries densas, como “Assédio”, “Rota 66 – A Polícia que Mata” e “A Divisão”. “O trabalho em ‘Rota 66’ foi especial. Foi um projeto denso e desafiador. Mas também amo fazer novela. Fico feliz toda vez que retorno aos Estúdios Globo. É nossa Hollywood brasileira”, valoriza.

Instantâneas

Gabriel não esconde o conflito esportivo que encara ao viver Chicão em “Família é Tudo”. “O maior desafio desse personagem para mim é ser palmeirense, porque sou corintiano roxo”, afirma.

O ator fez dois anos de faculdade de Jornalismo, porém, largou para se dedicar ao teatro.