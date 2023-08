Gabi Weekend: como foi a festa de Gabi Lopes que reuniu ex-BBBs em Curaçao

A influenciadora e atriz Gabi Lopes compartilhou mais registros do Gabi Weekend, evento que organiza todos os anos para comemorar seu aniversário. Desta vez, a influenciadora escolheu Curaçao, no Caribe, para celebrar seus 29 anos.

Gabi mostrou detalhes nos stories do Instagram da festa que ocorreu nesta segunda-feira, 7, e reuniu influenciadores e ex-BBBs. Dentre eles, estavam Sarah Aline, Gabriel Fop e Ricardo Alface, do BBB 23, além de Pequena Lô e Camila Loures.

A influenciadora também anunciou atrações musicais para as festas nos próximos dias. Na segunda, Zaac e Mc Soffia cantaram ao lado de Leo Picon, enquanto Tília e Jesus Luz se apresentaram na sequência.

A atriz promete reunir 250 convidados em um hotel 5 estrelas ao longo de seis dias. O evento teve início no dia 6 e termina na próxima sexta, 11. Além das atrações da última festa, a influenciadora convidou nomes como Pocah, Lexa e Andressa Fleming para os demais dias.

No ano passado, a influenciadora escolheu Punta Cana, na República Dominicana, para o Gabi Weekend. Ela definiu as comemorações de aniversário deste ano como “um final de semana no meio da semana e no meio do Caribe”.