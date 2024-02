‘Fuzuê’ sai de cena sem grandes momentos e distante do público

Novela chega ao fim com média de 19,2 pontos, a pior audiência da história do horário das sete da Globo

“Fuzuê” termina fadada ao simples esquecimento e deixando nítido que o tom mais exagerado das tramas dos anos 1980 e 1990 segue em baixa - Foto: Divulgação

Gustavo Reiz é um grande fã das novelas das sete. Não as recentes, mas as concebidas entre os anos 1970 e 1990 por nomes como Cassiano Gabus Mendes, Carlos Lombardi e Silvio de Abreu. Sua contratação para o time de autores da Globo, inclusive, foi uma das últimas ações de Silvio como Diretor de Dramaturgia Diária da emissora.

Mesmo afinado com o estilo e o público que consome as novelas do horário, Reiz acabou por distanciar a audiência com a colorida e dinâmica “Fuzuê”.

Conceitualmente, a novela não tem nada muito fora da curva, apostando no humor besteirol e em arquétipos do gênero como o galã confuso, a mocinha determinada e romântica, a vilã elegante e decadente, entre outros.

O grande problema realmente foi a total falta de sintonia com a que o público quer assistir atualmente. Como resultado, “Fuzuê” chega ao fim com média de 19,2 pontos, a pior audiência da história do horário das sete da Globo, fundado em agosto de 1965, quando foi ao ar “Rosinha do Sobrado”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na história recente, a faixa das sete teve algumas outras tramas problemáticas que não conseguiram fisgar o telespectador, como “Quanto Mais Vida, Melhor!” e “Cara e Coragem”.

São muitos os fatores que envolvem o sucesso de um folhetim. Além do potencial popular da história e do carisma de personagens e intérpretes, é importante contar com um novelista hábil em adaptações e reviravoltas que possam fisgar ou manter a fidelidade do público – ainda mais em tempos de grande oferta de produções audiovisuais no streaming.

Hoje em dia, é muito mais difícil salvar uma novela do fracasso. E isso fica ainda mais complicado quando o autor tem algum tipo de apego mais radical ao trabalho realizado. A verdade é que a Globo demorou a interferir nos rumos de “Fuzuê”, acreditando que o público naturalmente se interessaria pela trama apenas com o aumento das chamadas na grade de programação.

Depois de três meses sem grande repercussão, o experiente Ricardo Linhares passou a contribuir para a produção e, de cara, deu logo contornos mais adultos ao enredo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Neste movimento, o jogo de gata e rata entre Luna e Preciosa, meias-irmãs de personalidades totalmente diferentes, papéis de Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa, foi para o segundo plano, e o elenco mais maduro passou a comandar os capítulos.

Com destaque para o manipulador César, papel cheio de ambiguidade defendido por Leopoldo Pacheco, e também para o quadrilátero amoroso formado por ele, Maria Navalha, Nero e Bebel, papéis de Olívia Araújo, Edson Celulari e Lilia Cabral. Sendo assim, “Fuzuê” cresceu, ganhou contornos mais policiais e apostou na ação, o que evidenciou a habilidade do diretor Fabrício Mamberti para cenas do gênero.

Dessa forma, também foi possível ver Julio Cazarré mostrar todo seu potencial vilanesco na pele do ambicioso e imprevisível Pascoal. Infelizmente, não houve tempo para o autor desenvolver outros tipos secundários que poderiam render melhor em cena, como Alicia, Soraya e Olivia, de Fernanda Rodrigues, Heslaine Vieira e Jéssica Córes, respectivamente.

Correta, mas sem grandes momentos, “Fuzuê” termina fadada ao simples esquecimento e deixando nítido que o tom mais exagerado das tramas dos anos 1980 e 1990 segue em baixa.

“Fuzuê” – de segunda a sábado, às 19h20.