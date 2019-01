Fundação Romi abre inscrições para oficinas culturais

A Estação Cultural da Fundação Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para duas oficinas: a de Capoeira Socioeducativa, que promove o acesso a prática do esporte, e a Ninho Musical, que ensina a teoria e prática musical, além de compreensão de regência.

Os interessados devem se cadastrar diretamente na sede da Estação, que fica na Avenida Tiradentes, 02, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3455-4833 ou 3455-4830. Foto: Fundação Romi / Divulgação

Na Oficina de Capoeira Socioeducativa, os encontros ocorrem aos sábados, das 11h às 13h, e não há limite de idade. A proposta é ministrada pelo contramestre Motta, da Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro. Nos encontros, que começa já neste sábado, dia 19 de janeiro, os alunos têm acesso aos fundamentos deste misto de arte e esporte, sua história e seus instrumentos, conscientiza-se acerca de suas responsabilidades, empenho e disciplina e, consequentemente, saúde e bem-estar. Desde 2014 a atividade atendeu aproximadamente 300 crianças e adolescentes.

Outra iniciativa da Estação Cultural da Fundação Romi que está com as inscrições abertas é a Oficina “Ninho Musical”. Por meio de aulas teóricas e práticas, sob a coordenação do Maestro Paulo Bellan, os alunos aprendem desde teoria musical até práticas de instrumentos, cuidados e afinação, leitura e interpretação de partituras e compreensão de regência. Apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocínio da Indústrias Romi, por meio da Lei Rouanet, o projeto “Ninho Musical” já beneficiou mais de 800 participantes desde 2010.

Gratuita, a Oficina “Ninho Musical” ocorre às terças-feiras, das 19h às 22h e aos sábados, das 7h30 às 10h30. Rematrículas e novas inscrições devem ser realizadas presencialmente na Administração da Estação Cultural. Os encontros começarão a partir da próxima terça-feira, dia 22 de janeiro.

Com informações da assessoria de imprensa da Estação Cultural da Fundação Romi.