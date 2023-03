Fred Nicácio é o 7º eliminado do ‘BBB 23’

Fred Nicácio foi o eliminado do programa Big Brother Brasil 23 na noite da terça-feira, 28. O médico, sétimo participante a deixar a edição, recebeu 62,94% dos votos no Paredão que contou ainda com Cara de Sapato, que obteve 36,23%, e Cezar Black, que foi o menos votado e ficou com 0,83%.

No discurso, o apresentador Tadeu Schmidt começou livrando Cezar da berlinda e destacando que este Paredão se tratava de um duelo direto entre Fred Nicácio e Cara de Sapato, que chegaram a ter um desentendimento na casa.

“Isso foi em janeiro, agora que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo? Só veio o bonito abraço duas horas atrás”, começou Tadeu sobre a discussão dos dois. “Vocês não vão resolver esse debate nessa casa, porque um dos dois sai hoje. Pode relaxar, Cezar. Hoje, é Sapato x Fred… É um duelo de personagens riquíssimos”, acrescentou. O apresentador então seguiu falando das características dos competidores emparedados.

Para Cara de Sapato, ele falou: “O lutador mais doce. O homem é ao mesmo tempo a fortaleza e a fragilidade”. E mandou um recado: “Vou falar claramente com você: supera, relaxa. Você tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo falar com o adversário. No BBB, não dá para falar a cada golpe.”

Já sobre Nicácio, Schmidt declarou: “Dr. Fred Nicácio, dono de cinturão de lutas da vida. Venceu o preconceito de ser um homem preto, gay… Você é exemplo para tanta gente e sabe disso. Mas, eu queria falar o que ninguém fala: você gagueja. Você é um comunicador, mais uma vez é um exemplo”, disse.

E continuou: “Nada abala esse tanque grandão. Ocupa o espaço, dono de uma confiança tão grande que pode ser vista como arrogância. Mas será que não é mesmo? Em certos momentos, isso te coloca em um tom acima da realidade”, explicou Tadeu.

Já no final do discurso, Tadeu Schmidt enfatizou que os dois brothers “deixaram na decisão dos juízes”, em referência ao público, que escolheu eliminar Fred Nicácio.

No último sábado, 25, Fred Nicácio e Cara de Sapato protagonizaram uma discussão quente na casa mais vigiada do Brasil. O ex-UFC acusou o médico de tê-lo apontado como alvo do grupo para ser votado. Nicácio, por sua vez, rebateu e afirmou que ele estaria fazendo “fofoquinha”. Fred também discutiu com Bruna Griphao.

Fred Nicácio foi parar no Paredão por escolha de Bruna, que venceu a Prova do Líder na semana turbo, e o indicou para a berlinda. Na votação, ela destacou que não entendia a postura de Nicácio como jogador.