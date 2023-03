Fred Nicácio e Larissa retornam ao ‘BBB 23’ após repescagem

Após votação do público que começou no domingo, dia 19, Fred Nicácio e Larissa voltam a competir pelo prêmio final do Big Brother Brasil. A repescagem contou com dez dos ex-participantes eliminados que ficaram confinados na Casa do Reencontro por quatro dias. Larissa ficou em primeiro lugar com 30,86% dos votos e Fred em segundo com 25,12%.

Os jogadores entraram de novo na casa pelo jardim e surpreenderam os brothers, sendo vistos inicialmente por Domitila e depois recebidos pelo restante. Pelas regras da dinâmica, a entrada de ambos vem sem imunidade. Eles também não poderão disputar a Prova do Anjo que é autoimune e ocorre esta sexta-feira, 24.

Cada participante foi acolhido pelos integrantes do antigo quarto do qual fazia parte, Fred pelo Quarto Fundo do Mar e Larissa pelo Quarto Deserto. Depois da euforia da chegada, todos ficaram curiosos para descobrir o que estava acontecendo fora da casa e foram contextualizados pelos jogadores.

Líder da semana

O retorno dos participantes ocorre logo após a Prova do Líder da semana, na qual Sarah Aline ganhou a posição e R$ 20 mil em desafio que envolvia sorte. Domitila Barros foi vetada pela líder Bruna Griphao e ficou fora da prova.

A psicóloga escolheu o VIP de suas liderança e levou Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana para usufruir dos benefícios durante esta semana.

Dinâmica da semana

A dinâmica da semana conta com:

– Anjo autoimune;

– Indicação do Líder;

– Vencedor da ação Globoplay (Que ocorrerá no sábado, 25, às 19h) veta alguém da casa de votar;

– Casa vota;

– Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;

– Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;

– Prova Bate-Volta.