Francês Oscar Anton viaja o mundo buscando artistas para gravar músicas

Imagine ser músico e viajar o mundo gravando com artistas de cada capital por onde passa durante um ano. Essa é a premissa do trabalho do francês Oscar Anton, que viaja desde janeiro de 2022 para realizar parcerias com artistas internacionais e estrangeiros. Dentre as viagens, ele passou pelo Rio de Janeiro para criar uma música com a cantora Ana Gabriela.

A equipe do artista encontrou a cantora nas redes sociais. Anton, então, escutou sua discografia e gostou de seu trabalho. No entanto, o encontro entre os dois foi um tanto inusitado – isso porque eles não falavam o mesmo idioma.

“Na primeira vez que nos conhecemos, foi muito interessante porque ela não fala inglês muito bem e eu, obviamente, não falo português. Tentamos nos comunicar por sinais ou palavras-chave, mas foi muito difícil. Tinha muita gente no mesmo ambiente tentando nos ajudar com a tradução. Então, focamos em nos comunicar através da música”, disse ele ao Estadão sobre a canção Saudade, escrita em cerca de 10 minutos.

Pela primeira vez no Brasil e no Rio de Janeiro, Anton falou que achou os brasileiros muito receptivos e gentis. Um contraponto, na visão dele, aconteceu ao ser alertado para se atentar com furtos e roubos na cidade fluminense.

“Andar pelas ruas do Rio foi muito esquisito porque todos me falaram para eu ser super cuidadoso com anéis, colares, joias… Mas me senti muito seguro perto dos brasileiros. Falavam para prestar atenção caso andasse sozinho. Claro que depende do bairro, mas isso me chamou atenção”, contou ele.

Anton precisou ser escoltado por dois seguranças durante toda a viagem na capital fluminense e garantiu que “não viveu isso em nenhum outro lugar, só no Rio”.

“Pareceu totalmente desnecessário porque não me senti em perigo. Mas, como estávamos filmando e gravando, viajávamos com câmeras e precisávamos dos guarda-costas para nossos equipamentos não serem roubados”, revelou.

Sem nenhuma intercorrência e apesar da presença dos guarda-costas, Anton se identificou com o estilo de vida do carioca. Ele disse que viu muita gente praticando esportes e adotando um estilo de vida saudável, do qual é adepto. “Isso soou muito familiar para mim. Amei a vibe de lá”, completou.

De Paris para o mundo

Nascido em Paris, na França, o artista conta que o início de seu amor pelas viagens começou ainda na infância. Seu pai era um apresentador de canal de televisão, cuja temática principal do programa eram os diferentes destinos por onde passava.

Com a família, visitou diversos países, sendo a Tailândia a viagem mais marcante. Lá, ele experienciou o Songkran – feriado de ano-novo tailandês no qual as pessoas celebram a data jogando água umas nas outras.

“Eles têm carros com quatro pessoas no capô segurando grandes galões e jogando água nos motoristas das motos e no público. É loucura! Lembro de estar em uma lambreta com meu pai, dirigindo pela cidade, jogando água nas pessoas e as pessoas jogando água na gente. Foi muito divertido. Amo lá porque é muito diferente da França.”

A paixão pela música começou de outra forma – uma maneira mais “tradicional”, define ele. Os pais o colocaram para estudar música clássica, também na infância, mas achava a tarefa chata. Com cerca de 11 anos, começou a compor músicas próprias e a pegar gosto pela área.

Tempos depois, viralizou com o hit Nuits D’éte, em parceria com a irmã, Clementine. Só o clipe da canção acumulou mais de nove milhões de visualizações desde o lançamento em 2020; no Spotify, a faixa possui mais de 17 milhões de ouvintes mensais.

Cartão postal

Ainda na busca de um sucesso maior, em 2022, teve a ideia de visitar uma capital de um país diferente por mês, gravar com um artista local e lançar a faixa mensalmente. Cada trabalho ganhou o nome de Postcard. Por exemplo, a coletânea gravada no Rio chama Poscards from Rio; em Londres, Postcards from London, e por aí vai.

Depois de encontrar artistas pelas buscas da internet, ele gravou com gente da Turquia, Brasil, Estados Unidos, Itália, Alemanha. Na nossa conversa pelo Zoom, por exemplo, ele estava em seu último destino: Marrocos.

Anton, inclusive, assistiu à semifinal de França contra Marrocos, na Copa do Mundo do Catar, em um bar do país. Ele e seus amigos precisaram sair do estabelecimento após a população ficar nervosa com a derrota da seleção marroquina.

“Começaram a jogar copos e nós achamos melhor ir embora”, disse o cantor, que garantiu que ninguém sabia de sua nacionalidade. “Falei inglês o tempo inteiro”.

Depois de 12 meses na estrada, Anton volta à Paris, na França, onde mora. Ele afirma ainda não saber qual será o seu próximo destino, mas planeja descansar por pelo menos 20 dias antes de se aventurar novamente.