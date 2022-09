Fotógrafo processa Miley Cyrus por omissão de direitos autorais em publicação

Com mais de 1,1 mil publicações no Instagram, Miley Cyrus está sendo processada por uma delas. Segundo o autor de uma dessas imagens, o fotógrafo Robert Barbera, a cantora não tem autorização para tal uso. As informações são do Bloomberg Law.

Barbera abriu o processo contra a artista na última sexta-feira, 9, em um tribunal federal da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo ele, a imagem, usada sem autorização, foi publicada por Miley em fevereiro de 2021.

O fotógrafo alega, ainda, que a cantora recebeu benefício financeiro com a publicação. “O uso inadmissível de Cyrus prejudicou, se não destruiu, a potencialidade de qualquer mercado para a Fotografia”, pontuou o profissional.

Miley Cyrus, entretanto, não é a primeira celebridade processada por Barbera. O fotógrafo já recorreu à Justiça por motivos semelhantes contra Dua Lipa, Jennifer Hudson, Emily Ratajkowski , Ariana Grande e Justin Bieber.