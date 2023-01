Fotógrafo Paul McCartney mostra os Beatles de 1963

Uma série de fotos inéditas tiradas por Paul McCartney quando os Beatles alcançaram o estrelato global será exibida em Londres na National Portrait Gallery. A mostra Eyes of the Storm (Olhos da Tempestade) fará parte das comemorações da reabertura da galeria em junho, após três anos de reformas. O diretor da galeria, Nicholas Cullinan, disse que McCartney entrou em contato com a direção da galeria em 2020 para dizer que havia encontrado fotos do final de 1963 e início de 1964 que acreditava estarem perdidas.

As 275 fotos (selecionadas entre mais de 1 mil) cobrem um breve período em que os Beatles passaram de sensação em seu país a fenômeno global – especialmente nos EUA, depois de uma aparição histórica no programa de TV The Ed Sullivan Show.

Cullinan contou que se trata de um conjunto “extraordinário” de fotos sobre “um momento cultural tão famoso e importante” – imagens “tiradas por alguém que estava no olho do furacão”.

Livro

A exposição Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of The Storm será aberta em 28 de junho e vai até 1.º de outubro. Um livro sobre a mostra será publicado duas semanas antes nos EUA e na Grã-Bretanha, segundo as editoras britânica e americana.

“Qualquer um que redescubra uma herança de família ou um tesouro é imediatamente inundado por memórias e emoções, que podem desencadear associações enterradas nas brumas do tempo”, afirmou McCartney em comunicado. “Essa foi a minha sensação ao ver aquelas fotografias, todas tiradas durante um intenso período de três meses de viagem, culminando em fevereiro de 1964. Foi uma sensação maravilhosa ser transportado para aquela época. O registro inclui a passagem por seis cidades, começando em Liverpool e Londres, seguido por Paris, até algo que parecia grande para nós, nossa primeira visita como grupo à América.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.