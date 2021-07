Força histórica

Com produção interrompida por conta da pandemia, trama de época “Nos Tempos do Imperador” ganha data de estreia

Dom Pedro 2º (Selton Mello) e Teresa Cristina (Leticia Sabatella), os imperadores do Brasil em ‘Nos Tempos do Imperador - Foto: Divulgação

Os bastidores de “Nos Tempos do Imperador”, próxima trama das seis, que estreia no dia 9 de agosto, são dignos de uma outra novela. O enredo, que funciona como uma continuação histórica de “Novo Mundo”, de 2017, teve sua sinopse aprovada há três anos e estava com as gravações a todo vapor quando a pandemia de coronavírus fez o mundo parar.

Na lenta retomada dos Estúdios Globo, a partir do segundo semestre do ano passado, elenco e equipe respeitaram os protocolos sanitários e ficaram reféns do número de infectados e internados, que definiam a liberação ou suspensão de uma nova semana de trabalho.

Dispostos a levar a produção adiante, os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, e o diretor Vinícius Coimbra, tiveram de reinventar o modo como se faz novela na emissora. “A gente teve de trabalhar de forma diferente. Além dos protocolos de saúde, a disposição das cenas tinha de otimizar os atores, equipe e estúdio disponíveis. Então, tínhamos de gravar sem qualquer cronologia, o que se tornou bem complicado para o trabalho de continuidade”, detalha Coimbra.

O resultado de tanto esforço será recompensado com o status de primeira novela 100% inédita da Globo após o início da pandemia. Nas grandes pausas do trabalho nos estúdios, ensaios, ajustes técnicos e de texto continuaram sendo definidos de forma remota. Essa organização minuciosa fará com que a novela seja lançada com seus 155 capítulos totalmente gravados, algo que difere do modus operandi da emissora, que é conhecida por fazer ajustes em suas tramas com a história no ar.

Caso seja bem sucedida, a novela pode instaurar uma nova opção de produção na empresa, onde autores e diretores podem trabalhar com mais tranquilidade e o elenco passa a ter mais confiança e estabilidade no desenvolvimento de seus personagens – coisa que já foi feita várias vezes pelo SBT.

Para os autores, “Nos Tempos do Imperador” tem ingredientes certeiros para conquistar a audiência. Um desses “trunfos” atende pelo nome de D. Pedro 2º, papel de Selton Mello. “A história flagra o país e o povo em um momento de busca de identidade. Vejo as pessoas ansiosas pela novela e acho que já existia uma curiosidade natural, porque Pedro II é um personagem extremamente popular no nosso imaginário coletivo”, valoriza Thereza.

PROTAGONISTAS

Assim como fizeram em “Novo Mundo”, Alessandro e Thereza dividiram o protagonismo de “Nos Tempos do Imperador” em personagens reais e fictícios. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama acompanha momentos importantes da vida do Imperador e sua esposa, a Imperatriz Teresa Cristina, de Letícia Sabatella. Além da súbita paixão que se desencadeia entre ele e a moderna Luísa, a Condessa de Barral, papel de Mariana Ximenes.

“Volto às novelas no projeto certo. Apesar de todos os contratempos provocados pelo coronavírus, a história é deliciosa e um prato cheio para todos os atores envolvidos”, exalta Selton, cuja última participação em folhetins foi em “Força de um Desejo”, de Gilberto Braga, em 1999.

Totalmente ficcional, mas em sintonia com as “lutas” de ontem e hoje, está o amor interracial de Pilar e Jorge, personagens de Gabriela Medvedovski e Michel Gomes. Ela é uma mocinha à frente de seu tempo disposta a questionar o machismo vigente. Já ele é um escravo em busca de seu passado. “Pilar insiste no sonho de estudar Medicina e ter o poder de decidir sobre seu próprio destino”, entrega Gabriela. O triângulo amoroso imperial e o casal de jovens contaram com um inimigo em comum: o invejoso e ambicioso Tonico, de Alexandre Nero. “Tonico é um vilão bem caricato. Desses que a gente acha que jamais vai encontrar na vida real, até o dia em que encontra”, diverte-se Nero.

GRAVAÇÕES

As gravações da novela começaram no início de 2020, em locações no Rio de Janeiro, nas cidades de Barra do Piraí e Rio de Flores, onde equipe e elenco passaram cerca de 10 dias. Lá, foram gravadas sequências importantes nas fazendas das famílias de Luísa, Tonico e Pilar. Já na Chapada Diamantina, na Bahia, foram captadas as cenas que envolvem as expedições de Dom Pedro 2º e Teresa Cristina pelo Brasil. “Por sorte, iniciamos as gravações pelas cenas mais grandiosas. Foram dois meses intensos até a primeira paralisação dos trabalhos”, detalha o diretor. Ansiosos com a estreia, a dupla de autores não vê a hora de conferir na tevê o resultado de três anos de trabalho árduo. “Tudo nesta novela nos deixa bem emocionados. Passamos por diversas complicações e seguimos firmes acreditando na qualidade e importância histórica do projeto”, assume Alessandro Marson.