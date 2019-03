Força feminina embala o Galo da madrugada

“Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada!” Como sempre, irreverência e muita criatividade marcaram o início da programação de carnaval no Recife. Como manda a tradição, há 42 anos, “o maior bloco do mundo” abre a folia. Nesta edição, a homenagem do Galo foi para a força feminina, com o tema Frevo Mulher. Aliás, nos mais de 50 veículos do cortejo, entre trios elétricos, alegorias e carros de apoio, 90% dos destaques eram mulheres.

Para a professora aposentada Diva Farias, de 63 anos, o desfile teve gosto especial. “Estou com a família inteira aqui e temos uma estreante que faz seu primeiro aniversário exatamente hoje, minha netinha Bianca. O carnaval está no nosso sangue e poder ter o privilégio de aproveitar esta festa com quem eu amo não tem preço.”

O formato adotado foi o de duetos, sempre com um destaque feminino. E não faltou variedade à festa. Do brega ao estreante funk, artistas se revezaram nos trios do desfile, com destaque para Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Fulô de Mandacaru, Erica Natuza, Margareth Menezes, Elba Ramalho, Michelle Melo e Gerlane Lops.

‘Mainha está de volta’

Puxando cerca de 4 mil foliões no tradicional bloco Coruja, Ivete Sangalo voltou ao carnaval de Salvador depois de uma pausa de um ano, em razão do nascimento das filhas gêmeas Helena e Marina, em fevereiro de 2018. Animada, ela falou sobre a alegria e ansiedade em retornar à festa: “Mainha está de volta.” Vestida com um figurino amarelo vivo, cheio de babados e um grande decote, ela empolgou o circuito Dodô (Barra/Ondina), onde desfilará até a segunda-feira, 4.

O retorno superou as expectativas dos fãs.”Ivete é maravilhosa, consegue nos surpreender todos os anos, sou fã de carteirinha”, festejou a secretária Ivana Campos, de 34 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.