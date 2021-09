Foragido, líder caminhoneiro Zé Trovão está no México e promete se entregar

Zé Trovão é investigado por incitar atos com contornos violentos no 7 de setembro contra o STF e contra o Congresso - Foto: Reprodução

Um dos principais líderes das manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro, Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, está no México. Considerado foragido da Justiça, ele afirma que foi descoberto pela embaixada brasileira e que pretende se entregar às autoridades em breve.

As declarações foram prestadas pelo próprio manifestante em um dos vídeos que divulga para caminhoneiros por meio das redes sociais. Em seu canal no Telegram, ele conta com mais de 24 mil seguidores.

“Em alguns momentos eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir. Chega, eu estou cansado disso. Para quem não sabe, estou no México. A embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou. Em alguns momentos, provavelmente a polícia vem aqui me recolher”, afirmou.

A ordem de prisão contra ele é da última sexta-feira, 3, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República.

Zé Trovão é investigado por incitar atos com contornos violentos no 7 de setembro contra o STF e contra o Congresso Nacional. Apesar das restrições, ele segue, pela internet, orientando caminhoneiros a favor de Bolsonaro e incentivando a paralisação total da categoria.

Antes de ter a ordem de prisão decretada, ele havia descumprido medidas cautelares de Alexandre de Moraes, como a que o proibiu a participar de transmissões pelas redes sociais. Além disso, driblou a ordem de bloqueio da chave Pix por meio da qual arrecadava recursos para financiar as manifestações divulgando um novo número.