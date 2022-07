‘Foi sorte descobrir câncer da minha filha, senão ela morreria”, diz Leifert

Tiago Leifert compartilhou o trecho de uma entrevista sua ao podcast Cara a Tapa para ressaltar a importância do trabalho dos oncologistas. Em um vídeo publicado neste sábado, 9, o ex-apresentador do BBB disse ter sorte de descobrir rapidamente a doença de sua filha.

Lua, de apenas um ano, foi diagnosticada no ano passado com retinoblastoma, um tipo raro de câncer que afeta a região ocular. “Eu tive a imensa sorte de ter descoberto a doença, senão ela teria morrido”, disse.

“Porque o câncer não vem para fazer carinho, ele vem para matar o hospedeiro. É aleatório. Acredito em Deus muito mais agora, tenho uma fé ‘monstra’ na cura da minha filha. Mas quando ele criou isso aqui, não criou ninguém especial e imune. Eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo tem uma pedra para carregar”, afirmou.