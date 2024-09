Fluência no inglês foi decisiva para Nando Brandão faturar papel em série nacional da Max - O Liberal

Ter diversas habilidades pode ser decisivo para os atores na hora de disputarem papéis na tevê. No caso de Nando Brandão, foi o domínio do inglês que permitiu ao ator ser listado no elenco de “Máscaras (Não) Cairão Automaticamente”, série prevista para estrear ainda este ano na plataforma de streaming Max. Apesar de se tratar de uma produção nacional, ele interpreta um farmacêutico nova-iorquino na trama. “Primeiro, gravei um vídeo de apresentação em inglês, para saberem meu nível de fluência. Depois, fiz dois testes direcionados a dois personagens que eram americanos. Dali, fui escolhido para viver um deles”, lembra o rapaz.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A história aborda a epidemia de HIV no Brasil e gira em torno de um grupo de comissários de bordo do Rio de Janeiro. Liderados por um chefe de cabine gay e infectado pelo vírus, eles bolam um plano para contrabandear AZT, um dos primeiros medicamentos aprovados para o tratamento contra o vírus da imunodeficiência humana. E é justamente nisso que Kevin entra. “Meu personagem é uma figura importante na vida do protagonista, vivido por Johnny Massaro”, avisa Nando.

De cara, o tema principal de “Máscaras (Não) Cairão Automaticamente” seduziu o ator. “O roteiro é incrível porque desmistifica a Aids na comunidade LGBTQIAP+. Acaba com a ideia de que o HIV era uma doença apenas de homens gays”, defende. Além disso, Nando valoriza o fato de se tratar de um elenco em que a diversidade, segundo ele, foi garantida. “Isso traz muita representatividade, dá força às cenas. Não sei explicar, é preciso assistir para saber”, opina. Além de Nando e Massaro, a série traz atuações de profissionais como Bruna Linzmeyer, Andréia Horta, Ícaro Silva e Igor Fernandez, entre outros.

Para o papel, Nando precisou ter cuidado redobrado com o sotaque. Primeiro, tratou de praticar bastante suas próprias falas, para garantir a perfeição no idioma inglês. Depois, mergulhou também nas pesquisas a respeito do assunto principal. “Fui atrás de matérias e notícias da época, para tentar entender como foi a epidemia do HIV no Brasil. Eu sou fã da série ‘Pose’, que também fala sobre o tema”, conta, referindo-se à produção transmitida originalmente entre 2018 e 2021 pelo canal FX.

Nando já se destacou em outros papéis na televisão. Em 2019, voltou às novelas na pele do advogado Lucas de “Amor de Mãe”, um sujeito de caráter duvidoso. No Globoplay, pode ser visto em “Os Parças – A Série”, como o investigador Paixão. Mas marcou presença ainda na trama adolescente “Tudo Igual… SQN” e no filme “Nosso Lar 2: Os Mensageiros”, disponíveis no Disney+. “Sinto que o streaming deu uma aquecida no mercado pós-pandemia. Mas, no último ano, as produções diminuíram. Mesmo assim, é um momento bom para atores pretos, que têm tido muitas oportunidades e bons personagens”, comemora.

“Máscaras (Não) Cairão Automaticamente” – Max – Estreia prevista para este ano.