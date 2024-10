Cultura Flip abre 22ª edição com aula sobre a obra do cronista João do Rio

A 22.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta-feira, 9, com ingressos ainda disponíveis para boa parte das mesas da programação oficial, que vai até o domingo, 13. Para quem quer acompanhar de casa, os debates serão transmitidos no canal oficial do YouTube do evento – e são cerca de seis por dia.

A festa será aberta às 19h30 com a mesa As Ruas Têm Alma: João do Rio, O Convidado do Sereno, uma aula ministrada por Luiz Antonio Simas sobre o jornalista e cronista, escolhido como o autor homenageado desta edição. Depois, o grupo paratiense Samba da Bênção faz uma apresentação no Auditório da Praça.

O principal nome internacional da programação é o francês Édouard Louis, que ganhou reconhecimento mundial com sua autoficção. Autor de livros como O Fim de Eddy (Tusquets) e Lutas e Metamorfoses de uma Mulher (Todavia), ele participa de debate mediado por Paulo Roberto Pires no sábado, 12, às 19 horas.

Outros destaques são a italiana Lisa Ginzburg, autora do livro Cara Paz e neta de Natalia Ginzurg; o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, autor de A Mais Recôndita Memória dos Homens; a camaronesa Léonora Miano, autora de A Estação das Sombras; e o colombiano Juan Cárdenas, autor de O Diabo das Províncias.

Entre os brasileiros, estão nomes importantes da literatura nacional, como Jeferson Tenório, Carla Madeira, Joca Reiners Terron, Micheliny Verunschk, Silvana Tavano, Mariana Salomão Carrara, Ilaria Gaspari, Marcela Dantés e Odorico Leal, entre outros.

Neste ano, a curadoria da Flip é de Ana Lima Cecilio, profissional com 20 anos de experiência no mercado editorial e passagens por grupos como Globo Livros e Carambaia.

Off-Flip

A Flip também oferece uma ampla programação educativa com a Flipinha e FlipZona, com foco em literatura para as infâncias e juventudes. Neste ano, a festa também vai promover uma programação alternativa com a Casa Flip+CCR, parceria da Flip com o grupo CCR.

Quem estiver em Paraty para a festa também deve ficar de olho na programação paralela. Vale conferir, por exemplo, a Casa de Histórias, a Casa Estante Virtual, a Casa Edições Sesc e a Casa Record.

A venda de ingressos para a Flip 2024 é feita pelo site https://flip.fcticket.com.br/. As mesas serão transmitidas em um telão, na Praça da Matriz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.