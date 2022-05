Flávio Canto admite que teve affair com Grazi Massafera

O comentarista esportivo Flávio Canto confirmou ter tido um envolvimento com Grazi Massafera. Ele falou sobre o assunto no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro. O humorista lembrou que a atriz foi apresentada a Flávio por Angélica, logo após o término do relacionamento com Cauã Reymond. “Namorou ela por quanto tempo?”, questionou Sergio.

“A Grazi, eu não namorei, não. A gente teve uma coisa, mas já tem muito tempo. Foi nota 10”, respondeu ex-judoca, que ficou envergonhado. “Está me quebrando”, disse ele na sequência.

O apresentador, então, insistiu: “Que coisa foi essa que você teve com a Grazi? Foi um romance?”. E o ex-atleta respondeu: “Eu nunca imaginei que eu ia ficar vermelho. Estou suando aqui.”

Flávio e Grazi se envolveram em 2015 e, na época, apareceram juntos em fotos em Fernando de Noronha. Atualmente, ele está namorando a advogada Gabriela Palermo.