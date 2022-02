‘Fiz uma canção para a minha animosidade’, diz Karol Conká sobre novo álbum

O novo álbum de Karol Conká se chama Urucum e está previsto para ser lançado no mês de março. Segundo a artista, o projeto nasceu para curar suas feridas e também para fazer com que ela parasse de ferir. São 11 faixas inéditas escritas pela cantora após passagem turbulenta pelo Big Brother Brasil 21.

Karol foi eliminada com 99,17% e possui o maior índice de rejeição do programa. “Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A escolha do nome do projeto se deu pelas propriedades medicinais do Urucum. “Tem a ver com o que o álbum é para mim: algo que me fez bem aos olhos e coração; me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”.

A cantora assumiu que uma das músicas do álbum foi feita para ela mesma. “Fiz uma canção para a minha animosidade. É um ritmo que eu mesma gostaria de ouvir quando estivesse ansiosa, com crise de ansiedade, nervosa ou estressada. Mas, não vou revelar o nome (da canção) ainda”, disse ela.