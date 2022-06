‘Fiz tudo que pude’, diz irmão de Rodrigo Mussi em desabafo nas redes sociais

Na última segunda-feira, 30, Diogo Mussi usou seu perfil no Instagram para desabafar e falar sobre os ataques que recebeu de algumas pessoas – incluindo familiares. O empresário foi quem atualizou a imprensa sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi durante todo o período que passou no hospital.

“Fiz absolutamente tudo o que pude, mesmo sendo atacado por algumas pessoas e alguns familiares. Segui fazendo o que devia ser feito e ‘devolvo’ sua vida da melhor maneira que consegui”, escreveu nos Stories, com uma foto ao lado do ‘boneco’ de Rodrigo e Rafael, outro irmão deles.

“Espero, do fundo do meu coração, que você voe muito alto e que a pior fase da sua vida já tenha passado, como você diz. Te amo”, concluiu Diogo.

No último domingo, 29, Rodrigo Mussi participou do Fantástico e falou pela primeira vez sobre o acidente. “É um privilégio estar aqui. Acho que ninguém que estava lá perto do acidente imaginava que eu estaria aqui. O que as pessoas e os médicos falam é que é um milagre”, disse o ex-BBB.