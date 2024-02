‘Fiquei mais sensitivo’ revela Kayky Brito sobre vida após acidente

Kayky Brito utilizou seu Instagram para refletir sobre a sua vida após acidente de carro. Nesta segunda-feira, 5, o ator publicou dois vídeos com falas motivacionais e afirmou: “estou mais sensitivo”.

Kayky incentivou seus seguidores a procurarem ajuda quando necessário. Em seguida, o ator explicou a sua experiência com isso após o acidente, afirmando que antes era uma pessoa positiva.

“Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava por que você está de mal com a vida, a vida é maravilhosa. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente”, declarou.

Ele ainda disse que seus fãs precisam ser fortes, e afirmou que tudo na vida passa.

No último sábado, 3, o ator também revelou aos seus seguidores que cinco meses após o acidente, ele ainda não pode viajar de avião.

Relembre o acidente

Na madrugada de dois de setembro de 2023, Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto e posteriormente foi transferido para um hospital particular.

O ator passou 27 dias internado e ficou em estado grave. Desde a liberação do hospital, ele está em recuperação, fazendo fisioterapia e passando por consultas com fonoaudiólogas.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais