Fim de amizade marca história de indicado ao Oscar que estreia nesta semana

Com nove indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, a tragicomédia

“Os Banshees de Inisherin” é a principal estreia dos cinemas nesta semana. Estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, o longa-metragem conta a história do fim de uma amizade. A direção e o roteiro são de Martn McDonagh.

O filme se passa na ilha Inisherin, na Irlanda, uma comunidade carismática que dá o tom do filme. O drama começa quando Colm (Gleeson) decide romper com Pádraic (Farrell), seu melhor amigo há muitos anos, sem nenhuma explicação. Confuso, Pádraic tenta reparar a relação, mas suas tentativas apenas fortalecem a determinação do ex-amigo.

O rompimento da amizade entre Colm e Pádraic afeta os outros habitantes da ilha. Outra personagem central da trama é Siobhán (interpretada por Kerry Condon), irmã mais nova de Pádraic que fica perturbada quando Colm rompe o relacionamento. Siobhán é definida como “a voz mais sábia da ilha” pela distribuidora Searchlight Pictures, da Walt Disney Pictures. Também integram esse cenário os personagens Dominic (Berry Keoghan) e seu pai, o policial Kearney (Gary Lydon); Jonjo (Pat Shortt)¸ que cuida do único bar da cidade, e seu melhor amigo Gerry (Jon Kenny).

O filme se passa na ilha Inisherin, na Irlanda, uma comunidade carismática – Foto: Divulgação / Searchlight Pictures

O diretor contou à produtora que espera ter criado personagens que o público nunca viu antes. “Eles vão se identificar com uns e discordar de outros. O filme é divertido, mas eu também queria captar uma tristeza. Geralmente, os cineastas não tentam mandar os espectadores tristes para casa, mas isso faz parte: uma triste verdade sobre esta história, sobre a Irlanda da época e, talvez, sobre a vida”, revela McDonagh.

Irlandeses, Farrell e Gleeson já mostraram uma química especial no filme “Na Mira do Chefe” (2008). A amizade foi mantida fora das câmeras, e essa familiaridade entre os dois transparece nas cenas que dividem em “Os Banshees de Inisherin”. “Quando olhamos para eles, acreditamos completamente na história dos dois. Acreditamos que podem ter sido amigos durante muitos, muitos anos, o que torna tudo ainda mais triste”, declarou o produtor Graham Broadbent.

GUERRA. Ambientado em 1923, o filme se passa durante a guerra civil da Irlanda. Apesar da ilha de Inisherin parecer alheia aos confrontos entre o Governo provisório pró-Tratado anglo-irlandês e a República Armada Irlandesa antitratado, a tensão é sentida no outro lado do mar. “É uma história em que uma pequena guerra está acontecendo entre dois amigos, enquanto uma guerra maior está acontecendo lá fora”, observa McDonagh.

“Os Banshees de Inisherin” ganhou três Globos de Ouro nas categorias Melhor Filme Comédia ou Musical, Melhor Roteiro e Melhor Ator de Comédia ou Musical para Farrell. Também faturou uma estatueta pelo roteiro no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O longa concorre ao Oscar nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante (com duas indicações), Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição. Com 114 minutos, o filme tem classificação indicativa de 16 anos.