Filme ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo’ chega aos cinemas nesta quinta

Os personagens que habitam a memória afetiva de gerações de brasileiros cresceram. O longa “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” estreia nesta quinta-feira (18), e apresenta uma nova versão da turminha, que não perdeu a sua essência. Agora, além de encarar o Ensino Médio, os amigos terão que lidar com desafios que vão exigir muita coragem.

Milena, Cascão, Mônica, Cebola e Magali precisam salvar o Museu e o Bairro do Limoeiro – Foto: Laura Campanella

A trama do novo filme acompanha o primeiro dia de aula do Ensino Médio da turma do Bairro do Limoeiro. Mônica, Cebola, Cascão, Magali e Milena descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e que algo misterioso pode estar acontecendo. A partir disso, a turma vivencia uma série de situações estranhas e precisa se unir para impedir a venda do museu e proteger o bairro.

O longa é inspirado nos HQs (História em Quadrinhos) “Turma da Mônica Jovem”, versão adolescente dos personagens que acompanharam a infância e pré-adolescência dos brasileiros. As publicações tiveram início em 2008 pela Mauricio de Sousa Produções, com estilo e traços que remetem aos mangás japoneses.

Nesta nova fase, os amigos cresceram e vivem desafios que envolvem novidades tecnológicas, organizações secretas e um universo mais fantasioso.

O cartunista Mauricio de Sousa, criador do quadrinho, comentou a adaptação desta nova etapa. “O sucesso dos live-actions da turminha clássica foi especial, mas muitos fãs nos cobravam o live-action da ‘Turma da Mônica Jovem’. Então posso dizer que vão se emocionar, como eu, porque os atores, direção e produção estão espetaculares. Os fãs vão sair do cinema com o gostinho de quero mais”.

Mauricio, inclusive, faz uma pequena aparição no filme à la Stan Lee nos longas da Marvel. O cartunista aparece como uma figura simpática dando as boas-vindas ao Ensino Médio para a turminha.

A nova fase da turma do Limoeiro

“Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” traz então novos atores interpretando os famosos personagens de Mauricio, que chegaram à puberdade, uma fase um tanto quanto conturbada.

“O filme reflete exatamente as aventuras, a força da amizade e as descobertas que são comuns na adolescência e direcionam as histórias da ‘Turma da Mônica Jovem’. Para o público, é mais uma oportunidade de conhecer esse universo, ainda não explorado em live-action”, disse Marcos Saraiva, produtor executivo do núcleo audiovisual da MSP.

Nesta nova aventura, os adolescentes Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Cascão (Théo Salomão), Magali (Bianca Paiva) e Milena (Carol Roberto) vão precisar se unir ainda mais para desvendar um mistério sobrenatural do Bairro do Limoeiro.