Filme de Christopher Nolan ganha novo trailer

Escrito e dirigido por Christopher Nolan, o filme “Oppenheimer” ganhou trailer inédito divulgado pela Universal Pictures nesta segunda-feira (8). O longa se passa durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha o Projeto Manhattan, que produziu as primeiras bombas atômicas.

O filme é baseado no livro vencedor do Pulitzer “Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ainda inédita no Brasil, a obra é a biografia de J. Robert Oppenheimer, físico criador da bomba atômica.

O filme é estrelado por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer e Emily Blunt como sua esposa, a bióloga e botânica Katherine “Kitty” Oppenheimer. O ator vencedor do Oscar, Matt Damon, retrata o General Leslie Groves Jr., diretor do Projeto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, um dos comissários fundadores da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos.

O elenco traz ainda Florence Pugh, indicada ao Oscar, no papel da psiquiatra Jean Tatlock; Benny Safdie como o cientista físico Edward Teller; Michael Angarano interpreta Robert Serber; e Josh Hartnett retrata o pioneiro cientista nuclear americano Ernest Lawrence.

“Oppenheimer” também é estrelado pelo vencedor do Oscar Rami Malek, e marca mais uma parceria entre Nolan e o ator, escritor e cineasta oito vezes indicado ao Oscar, Kenneth Branagh.

O elenco inclui Dane DeHaan (Valerian e a Cidade dos Mil Planetas), Dylan Arnold (franquia Halloween), David Krumholtz (A Balada de Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Han Solo: Uma História Star Wars), e Matthew Modine (Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge).